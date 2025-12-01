El PSOE asegura que "tres de cada cuatro euros" invertidos por la Junta de CyL en materia de vivienda son estatales

El secretario de Mayores del PSOECyL, Agustín Martínez; el secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, y la secretaria de Fomento y Vivienda del PSOECyL, Ana Casado. - PSCYL

ZAMORA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla y León asegura que "tres de cada cuatro euros" invertidos por la Junta de Castilla y León en materia de vivienda provienen de fondos estatales. Lo ha afirmado así la secretaria de Fomento y Vivienda del PSOECyL, Ana Casado, presente hoy en Zamora para participar en un acto sectorial con el que el partido empieza a preparar el programa electoral de cara a las próximas elecciones.

Casado ha asegurado que el PSOE trabajará por "hacer más vivienda y e incorporar viviendas vacías" al parque de inmuebles en venta o alquiler y ha censurado que "después de cuatro décadas de Gobierno del PP, no haya en Castilla y León política de vivienda alguna".

Ana Casado ha apuntado además, en referencia a los fondos con los que se financian las actuaciones de vivienda, que "los convenios para la rehabilitación se pagan con fondos del Plan Estatal de Vivienda, como las ayudas al alquiler". En esta línea, la representante del PSOECyL ha añadido que la pretensión es que "las comunidades autónomas aporten el 40% de los fondos de vivienda y el Estado, el 60%".

Por su parte, el secretario de Mayores del partido, Agustín Martínez, considera "necesario cambiar el modelo" de vivienda "para frenar la institucionalización" que "mandaba a los ancianos a grandes residencias fuera del entorno" en el que las personas desarrollaban su vida. "Lo que queremos es ir a otro modelo en el que la persona mayor siga viviendo en su ámbito, para lo que es necesario comarcalizar los servicios, que haya servicios públicos en los pueblos" para que "no sea tan necesario ir a las ciudades".

Así, Martínez ha puesto sobre la mesa la posibilidad de crear "viviendas colaborativas" en los pueblos, así como "residencias pequeñas*" en el entorno rural. "Se trata, entre otras cosas, de prevenir la dependencia, lo que es importante para que la vida de las personas sea lo más activa y prolongada posible", ha añadido.