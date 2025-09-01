El PSOE de Ávila pide el cese de Quiñones y que Mañueco "reconsidere su permanencia" tras la gestión de los incendios

El Secretario General Del PSOE En Ávila, Carlos Montesino, Y La Procuradora Soraya Blázquez, Este Lunes En Rueda De Prensa. - PSOE DE ÁVILA

ÁVILA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Ávila ha reclamado el cese del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones y ha invitado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a "reconsiderar su permanencia en el cargo" tras la gestión de los últimos incendios forestales en la provincia.

Así lo ha expresado el secretario general del partido en Ávila, Carlos Montesino, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado de la procuradora Soraya Blázquez, quien ha reclamado el cese inmediato del consejero de Medio Ambiente, al que los socialistas han acusado de "burlarse de los bomberos forestales y de incumplir la Ley de Montes".

En concreto, Montesino ha lamentado que Fernández Mañueco no haya asumido "ninguna autocrítica" ni haya pedido perdón por los "errores" cometidos en materia de prevención de incendios. "Los incendios se apagan en invierno, y la Junta no ha planificado", ha advertido, para acusar a la Junta de "falta de compromiso" y de llevar a cabo un recorte del "86 por ciento en políticas de prevención.

En este sentido, Blázquez, por su parte, ha detallado que la provincia de Ávila ha pasado de 36 cuadrillas terrestres con 324 operarios en el año 2000 a solo 16 cuadrillas con 112 efectivos en la actualidad.

Asimismo, ha indicado que sumando las cuadrillas nocturnas y los equipos Alfa, la cifra total de operarios "a penas" alcanza los 167, "lejos de los niveles de hace dos décadas". A ello, ha continuado, se añade la precariedad en el servicio de autobombas, ya que, de las nueve disponibles en la provincia, "cinco de ellas están con solo un operario: o bien tienen conductor o bien tienen manguerista".

En cuanto a la vigilancia, ha advertido de que de las once torres disponibles, solo siete funcionan 20 horas al día y las restantes, diez horas, cuando antes existía una cobertura de 24 horas, mientras también se produce una "falta de bolsas de empleo estables y la contratación de personal sin experiencia en plena campaña estival".

"El operativo debería mantenerse todo el año, y en lugar de reforzarlo, el consejero lo calificó de absurdo y despilfarro", ha criticado Blázquez, que también ha recordado que el PP "ha votado en contra de un centenar de iniciativas parlamentarias" destinadas a reforzar la lucha contra incendios.

El PSOE también ha comparado la respuesta de la Diputación de Cáceres, que ya ha distribuido pacas de heno para los ganaderos afectados, con la "inacción" de la Diputación de Ávila, a la que ha reclamado informes sobre ayudas y apoyo logístico.

CONDENA ACTOS VANDÁLICOS EN ARENAS

Por otro lado, los socialistas han condenado los actos vandálicos contra la sede de su agrupación en Arenas de San Pedro y una reciente agresión homófoba en el municipio. "Nuestra condena es firme ante estos ataques contra la democracia y la convivencia", han dicho.

Por todo ello, el PSOE de Ávila ha insistido en que Castilla y León necesita "abrir una nueva etapa con un proyecto sólido y de futuro".