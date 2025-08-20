El PSOE carga contra PP y Vox tras "frenar" proyectos por 11,7 millones en Valladolid por "puro revanchismo político"

PSOE carga contra PP y Vox por frenar proyectos por 11,7 millones en Valladolid por "puro revanchismo político" - PSOE

VALLADOLID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha cargado contra PP y Vox por "guardar en un cajón" proyectos ya redactados y preparados por el anterior equipo de Gobierno por valor de al menos 11,7 millones que "mejorarían" barrios y la ribera del río, todo ello por "puro revanchismo político".

Con esta actitud, han criticado los socialistas, el Ayuntamiento "condena" a los vecinos a otro "ciclo de baches, aceras estrechas, luminarias obsoletas o taludes mejorables en la ribera del Pisuerga, entre otras deficiencias".

Precisamente, el concejal socialista Luis Vélez ha asegurado que "no se trata de ideología, ya que son mejoras evidentes, técnicas y necesarias, con proyectos hechos y presupuestos cerrados en varios casos", por lo que la decisión de "guardarlas en un cajón supone una pérdida neta de inversión pública --y tiempo-- que Valladolid no puede permitirse".

Así, ha detallado que con 1,1 millones ya estaba prevista la reurbanización integral de la calle Atenas en la urbanización Santa Ana y su conexión peatonal con el nuevo paseo hacia la ribera (calle Costa), una "pieza clave" para coser Santa Ana con el entorno del Pisuerga.

También estaba prevista la renovación de la iluminación ornamental del Ayuntamiento (422.198 euros) y el entorno de Plaza Mayor. La actuación fue anunciada en noviembre de 2022 por el entonces alcalde, Óscar Puente, señalando la obsolescencia del sistema actual y aprovechando para ello la rehabilitación del propio edificio que ha sido financiada con fondos PIREP-PRTR (2.780.408,89 euros).

En la actualidad, la fachada del edificio dispone de un sistema de alumbrado funcional que presenta evidentes signos de deterioro debido a su exposición a las condiciones ambientales, habiéndose visto afectados los tubos corrugados y luminarias, perdiendo su color original debido a la acción de la luz solar sobre ellos.

Vélez ha señalado que lo que se plantea en el proyecto descartado por el alcalde, Jesús Julio Carnero, es la eliminación del sistema de iluminación existente y su sustitución por uno nuevo, telegestionado y más eficiente desde el punto de vista del consumo eléctrico y medioambiental. Pese a ello, el Ayuntamiento sigue sin licitar la obra prevista en el proyecto de iluminación ornamental de la casa consistorial.

En la calle Manuel Jiménez Alfaro, con 2,2 millones de euros, estaba prevista la reforma integral de un eje crítico de acceso a Parquesol. Vélez ha recordado que el PSOE lo incluyó como compromiso de mandato en 2023, mientras el PP ha "guardado este proyecto en un cajón se han movido urbanizaciones privadas/mixtas en la ladera suroeste de Parquesol junto a la vía, pero no la reurbanización municipal del eje".

De igual forma, la reurbanización calle López Gómez con un presupuesto de dos millones de euros era un proyecto ya elaborado por el anterior equipo de Gobierno para renovar redes de saneamiento y abastecimiento, calzada y aceras y priorizando el transporte público.

"Sin embargo, PP y Vox han ejecutado solo un "lavado de cara" de la calzada (Plan Reconstruye) por 80.000 euros, sin abordar la reurbanización integral que tanto necesita esa arteria principal de la ciudad", ha criticado el edil socialista.

OTROS PROYECTOS

Los socialistas han apuntado que otro proyecto redactado al final del mandato anterior, en coordinación con los vecinos y la A.V. 'El Refugio', y con presupuesto (1,5 millones) es el de la reurbanización de la calle Madre de Dios, una reivindicación histórica del vecindario del barrio Hospital.

Se trata de una arteria principal de entrada y salida a la ciudad, además de atravesar algunos de los barrios más populosos de Valladolid.

La calle tiene mucha anchura y en la mayor parte de su trazado se encuentra en un estado lamentable, con aceras aún en brea. Además, la calle también necesita reordenar espacios, mejorar la accesibilidad de las paradas de autobús y reverdecerla, con nuevos árboles.

El PSOE ha señalado que el concejo abierto del 26 de febrero de 2024, que tuvo lugar en el barrio Hospital, ya con el gobierno municipal de Carnero, el vecindario reclamó, una vez más, que se sacara del cajón el proyecto y se realizara la obra. El alcalde alegó que el Ayuntamiento no disponía de presupuesto para ello, pero que "el próximo año" acometerían en todo caso la obra. Pues, ni en 2024, ni en 2025 cumplirá su promesa el actual alcalde.

"Ahora, la excusa de hacer un posible aparcamiento subterráneo en la esquina con la calle Gondomar, le sirve para seguir retrasando una reurbanización muy necesaria de la calle Madre de Dios", ha lamentado Vélez.