El PSOE compara a la Junta con política de "Regional preferente" por no remitir un informe previo sobre el pacto

VALLADOLID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Virginia Barcones, ha cargado este jueves contra la Junta de Castilla y León por haber incumplido el punto seis del Pacto por la Reconstrucción de la Comunidad según el cual el Gobierno autonómico tenía que elaborar un informe para dar cuenta del grado de cumplimiento de lo acordado para, a partir de ese momento, dar cumplidas cuentas en las Cortes.

"En un momento tan dramático necesitamos política de Primera División y no de Regional Preferente", ha ironizado Barcones, que ha cargado contra la "propaganda" que supondrá la comparecencia mañana, viernes, del vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, para informar sobre el grado de cumplimiento del Pacto que la Junta cifra en un 83 por ciento cuando el PSOE cree que no llega al 25 por ciento.

"¿Se le están quedando pequeños los consejos de Gobierno?", se ha preguntado en tono irónico la socialista que ha asegurado que su grupo ha esperado "hasta el último momento" para poder disponer de un documento previo sobre el que debatir en las Cortes, como ocurre cuando van al Parlamento el Procurador del Común o el presidente del Consejo de Cuentas.

"Mal empieza", ha insistido Barcones, para quien el incumplimiento que supone no disponer del informe previo pone en duda la credibilidad de la Junta de Castilla y León por lo que ha remitido sendas cartas al presidente de las Cortes, Luis Fuentes, y al propio compareciente. "Somos muy mayorcitos y tenemos mucha experiencia parlamentaria", ha añadido.

"El pacto no trataba de esto (...) merecemos seriedad", ha advertido Barcones que ha recordado que el acuerdo, que sigue defendiendo el PSOE, es el mejor instrumento para que la Comunidad salga adelante sin dejar a nadie atrás y para que no se repita en una segunda ola lo que ocurrió en la primera, aspectos en los dos casos que, según ha lamentado, no se han conseguido puesto que la mayoría de las medidas requerían "inmediatez" para rearmar todo el sistema.

Barcones ha criticado especialmente la falta de médicos en los consultores locales, con casos en los que los facultativos no han visto a los pacientes en seis meses, o a que Castilla y León siga teniendo unas de las tasas universitarias más altas del país. También ha sido tajante al advertir a la Junta de que el coronavirus no puede ser "el escudo" de su "incompetencia" y "falta de palabra" y ha recordado la "máxima lealtad" que demostró el PSOE en la primera ola que "pilló a todo el mundo con el pie cambiado".

"En la segunda ya no hay excusas", ha advertido la procuradora socialista que ha lamentado que en Castilla y León hayan pasado tres meses sin saber nada de la Junta. "Ellos querían gobernar, que gobiernen", ha retado la viceportavoz del Grupo Socialista a los integrantes del Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos a los que ha recordado que tienen la responsabilidad de ejecutar todo lo pactado.

"Menos tiempo de propaganda, aparquen un poco el bombo y platillo, a trabajar para ser útiles", ha concluido Virginia Barcones que ha recordado que la esencia de la política y de la confianza de los ciudadanos en las instituciones es "ser creíbles" y dar lo mejor en unos momentos "tan dramáticos".