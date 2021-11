PSOE considera las cuentas de Agricultura "fallidas de base" al no afrontar los problemas estructurales del sector

VALLADOLID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOECyL ha rechazado el presupuesto presentado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible al considerarlas "fallidas de base" ya que, a su juicio, "venden la moto" pero no afrontan los problemas "estructurales y coyunturales" del sector.

"Si nos retrotraemos diez años atrás estaríamos hablando de lo mismo, con los mismos programas, variando alguna cantidad, pero afrontando ahora problemas diferentes", ha señalado el procurador Juan Luis Cepa que ha incidido en que el presupuesto presentado hoy es inferior al de 2011 lo que, a su juicio, significa que la agricultura y ganadería "no es prioritaria" para el PP en Castilla y León.

Una afirmación que ha rebatido Carnero al recordar la crisis de 2007-2008 y la provocada por la Covid. "Que no sepa reconocer el esfuerzo valiente de la Junta por el sector cuando el presupuesto ha crecido cerca de un 20 por ciento en los últimos dos años... Están hecho con lo que tenemos", ha afeado.

Además, ha lamentado que ante un tema "mollar" como la crisis "tan importante" que atraviesan el sector lácteo, el vacuno y el ovino-caprino, la Junta no dedique "ni una propuesta, ni ningún programa" para paliar su situación.

También ha criticado medidas electoralistas como la rebaja en la tasa de caza y pesca o la promesa de ayuda de 3,2 millones para las 160 ganaderías de toro de lidia. "Luego no vengan con la monserga de una fiscalidad favorable para el medio rural", advirtió, para añadir que es muy fácil comprometer esos 3,2 millones de euros para las ganaderías de toro de lidia y no para las casi 14.000 de vacuno de carne.

Asimismo, lamentó que el consejero alarme al sector y a la sociedad sobre posibles rupturas en las cadenas de suministros y, a la vez, no presente "ni una sola medida" para paliar esta "posible" problemática. "Solo lanza soflamas, lanza balones fuera, pero medidas, dígame solo una que aparezca en el presupuesto", ha lamentado.

Cepa considera que el 40 por ciento del presupuesto, sin tener en cuenta la PAC, son fondos de la Unión Europea o del Estado, y si a esto, ha continuado, se suma la parte de "cofinanciación autonómica", "como siempre", el dinero autonómico da "para sueldos y poco más", a lo que el consejero ha espetado que "da igual de dónde viene el dinero" y que lo importante es "dar soluciones al sector".

En este punto, Cepa ha lamentado que los programas nuevos no se hayan puesto "en marcha". Así, entre ellos, ha hablado del plan de agricultura joven que, ha apuntado, a 30 de septiembre de 2021, no se haya ejecutado ni un euro al igual que el plan de agricultura joven o que de los 1.350.000 euros de formación especializada presupuestados no haya "nada de nada". "Pero es que todos los importes de formación de la DG de desarrollo rural nada ejecutado. ¿Y la histórica de ayudas a las explotaciones ganaderas?, hacen algo de verdad?. Y lo mismo pasa con la estrategia de la mujer rural", ha explicado.

Por último tanto Cepa como Carnero se han 'enzarzado' dialécticamente con el lobo y el azúcar. Cepa ha afeado a los 'populares' que lleven ambos temas a los "extremos", a su juicio, por "temor a Vox", mientras que el consejero ha lamentado que unos "inviten", en relación a las decisiones del Gobierno, y otros "paguen".

VOX COMPARTE ARGUMENTO CON EL PSOECYL

Por su parte, desde el Grupo Mixto, la procuradora de Vox, Fátima Pinacho, ha compartido argumentos en su exposición con el PSOECyL al calificar el presupuesto de "continuista" y que dedican "muy poco a innovar". "Tampoco contempla programas, actuaciones cuyo objetivo prioritario se hace el campo más moderno, más competitivo y, sobre todo, y lo más importante, conseguir que no se abandone", ha explicado.

En este punto, ha hecho un breve análisis de las carencias que, a su juicio, contiene el presupuesto por provincias. Así ha citado que en Ávila hay destinados 50.000 euros para los ataques al lobo, cuando solo el pasado año los daños ascendieron a 829.545 euros.

También ha afeado la ausencia de una partida para la modernización de la zona regable conocida como Bajo Carrión en Palencia o el presupuesto "excesivamente bajo" para los regadíos en Zamora, además de denunciar la elevada burocracia que tienen que soportar los agricultores de la zona que se quejan, en palabras de Pinacho, de falta de personal en la Delegación Territorial de la Junta en esta provincia.

Por último, ha criticado la administración "paralela" del Itacyl, al tiempo que ha denunciado los sueldos de sus directivos, alguno de ellos "puesto a dedo", por lo que ha pedido que sea la Consejería la que asuma sus competencias, organismo que ha defendido Carnero.

Tanto PP como Cs han respaldado las cuentas presentadas por Carnero. En este sentido, la procuradora liberal Inmaculada Gómez ha resumido que los presupuestos "impulsan la recuperación, bajan los impuestos en el mundo rural y contribuyen a su modernización", además de aumentar las partidas en un 20 por ciento en dos años, algo que ha calificado como "positivo" para afrontar estos nuevos retos, además de ver las cuentas "integradoras" que corrigen los "desequilibrios territoriales".

Por su parte, el 'popular' Óscar Reguera ha respaldado unas cuentas que tienen "cinco grandes objetivos" y está "orientado" a los jóvenes, a las mujeres, a políticas de modernización de regadíos, el incremento seguros agrarios y el apoyo "inequívoco" a la industria agroalimentaria.

"Si a estos grandes cinco objetivos le sumamos inversiones en explotaciones para mejorar la competitividad, ayudas para agriculura de precisión e infraestructuras y concentración parcelaria tenemos un presupuesto completo, creíble, realista y prudente, enfocado para dar respuesta al mundo rural", ha resumido.