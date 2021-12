PSOE cree que Mañueco debería estar ocupado de hablar con el arco parlamentario y no de sus cosas

VALLADOLID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, ha recordado este martes al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que en estos momentos "sólo" debería estar "preocupado y ocupado" de sentarse a dialogar "con todo el arco parlamentario" para tratar de llegar a un acuerdo que permita sacar adelante el presupuesto de la Comunidad para 2022, pendiente aún de la votación de las enmiendas parciales en el pleno de los días 22 y 23 de diciembre, y no de "sus asuntillos" y de "sus cosas".

"No le importa Castilla y León. Sólo le importa él y el miedo pavoroso que tiene a posibles imputaciones y a la corrupción y al calendario judicial del PP" de Castilla y León", ha sentenciado Ana Sánchez a preguntas de los periodistas en rueda de prensa sobre las negociaciones de la Junta para encontrar los apoyos necesarios que le permitan sacar adelante las cuentas de 2022.

"Pareciera que la da exactamente igual porque sus intereses no están en lo que suceda en los próximos tiempos en Castilla y León y para los castellanos y leoneses. Está en lo que habla todos los días, en el adelanto electoral, en plantear si tiene o no tiene avales (...) pero, ¿cuándo habla de si es capaz de gobernar Castilla y León y de sacar adelante unos presupuestos?", se ha preguntado.

Sánchez ha tirado de ironía para afirmar que la "laboriosidad" no es una de las virtudes del presidente de la Junta de Castilla y León, al que ha denominado "el indolente" y al que ve "ensimismado en sus cosas" e "incapaz" de gobernar en la Comunidad Autónoma mientras protagoniza cada día "un espectáculo bochornoso", con el ejemplo de la "autopresentación" de "sus avales" en "un ejercicio inédito" en política.

"¿No tiene a nadie que haga esas cosas? ¿No tiene nada mejor que hacer el presidente de Castilla y León que estar en sus asuntillos?", ha continuado Sánchez que se ha preguntado en voz alta si los avales de Fernández Mañueco para el Congreso Autonómico del PP serán en A o en B o si volverá a hacer trampas "como ha quedado acreditado en el anterior".

También ha reprochado a Fernández Mañueco que no le de vergüenza afirmar que la investigación del proceso de las Primarias en el PP de Castilla y León se va a quedar en nada para preguntar si no es suficiente con que hayan sido citados el presidente y la gerente del partido salmantino "y más de 50 cargos". "¿Esto es no quedar en nada?", ha insistido.

La secretaria de Organización del PSCL ha comparado esa actitud con la del PSOE que lidera Luis Tudanca al que ha reivindicado como un partido centrado "en lo que hay que estar", como la "extraordinaria" gestión del Gobierno de España en todo el proceso de reparto de las vacunas contra el coronavirus, como el envío ayer a Castilla y León de 54.000 unidades de vacunas pediátricas que ha sumado a los 4,9 millones de dosis que han permitido vacunar ya a un 91 por ciento de la población mayor de doce años.

Ana Sánchez no ha ocultado su "preocupación" ante la posibilidad de que la Junta repita ahora con los niños la dinámica de vacunación que obligó a los octogenarios a hacer cola a la intemperie para recibir la tercera dosis y ha expresado su "deseo, esperanza y confianza" en que "esta vez sean capaces de organizar" el proceso.