PSOE critica el "abandono" de León por la Junta, que culpa a los socialistas de votar en contra de su "futuro"

El PSOE ha criticado el "abandono" que sufre León por parte de la Junta, con promesas que "se repiten cada campaña" y se incumplen, mientras que el Ejecutivo autonómico ha culpado a los socialistas de votar en contra del "futuro" de la provincia al tumbar los presupuestos de la Comunidad para 2026.

Así ha respondido el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, a la procuradora socialista Nuria Rubio, que ha preguntado en el Pleno de las cortes si el Ejecutivo autonómico considera haber cumplido con los leoneses.

Tras una respuesta inicial en la que Carriedo ha asegurado que las política de la Junta han servido para mejorar la vida de todos los ciudadanos de la Comunidad, también de León, y enumerar algunas de las inversiones llegadas a cabo en la provincia, Nuria Rubio ha asegurado que hay tantos "incumplimientos" que no se pueden resumir en tres minutos, pero además "son tantos y se arrastran durante tantos años" que necesitaría una sesión plenaria entera.

En esta línea, Rubio ha afirmado que la respuesta a la pregunta se puede escuchar a los pueblos y es que "no han cumplido", tras lo que ha agregado que la provincia está "cansada de promesas que se repiten en cada campaña electoral y que nunca se cumplen.

La procuradora socialista ha aclarado que en León no piden "privilegios", sino "justicia territorial, respeto y hechos" y que no se "juegue más" con las con las expectativas de una tierra que "ha esperado demasiado".

Pero además, ha afirmado que si se habla de sanidad "el abandono duele más", con consultorios rurales que "se abren a ratos", sin profesionales estables y citas "cada vez más espaciadas" o que directamente permanecen cerrados. Como ejemplo de ello ha señalado el centro de salud de Sobrado Como por ejemplo el de Sobrado, que lleva sin médico desde el 17 de septiembre sin que haya "atisbo de solución", o Cistierna, donde la reducción de horas de pediatría obliga a desplazamientos de 60 kilómetros hasta el Hospital de León.

A ello ha sumado el "síbomolo más claro del abandono" que representa el Hospital de El Bierzo en una situación de "años de recortes, pérdida de servicios y profesionales exhaustos" o la "promesa eterna" de la oncología.

"El abandono también se pisa cada día sobre asfalto", ha afeado al portavoz de la Junta la procuradora, que ha calificado de "indigno" el estado en el que están las carreteras autonómicas en la provincia, tras lo que ha apuntado que Villaquilambre siga siendo el único municipio de más de 19.000 habitantes sin instituto.

"MALTRATO" DE 40 AÑOS

Rubio ha enumerado varios ejemplos más en lo que ha explicado que es "una pincelada" de la "nefasta" gestión de la Junta en la provincia, de la que considera que sus habitantes se quieren ir porque llevan sufriendo "casi 40 años" de "maltrato".

"Podrán comprar muchos titulares estos meses y anunciar muchos acuerdos con quien ustedes quieran, pero ya no engañan a nadie", ha aseverado la procuradora, quien ha advertido que donde "de verdad" se escuchará la "voz" de León será en las urnas en marzo.

Por su parte, Carlos Fernández Carriedo ha defendido que los leoneses se benefician de tener la educación que tienen, un sistema sanitario con la "valoración" que tiene el de Castilla y León, del sistema de dependencia o del modelo de servicios sociales del que "disfruta" el conjunto de los ciudadanos de la Comunidad.

Además, ha citado beneficios como la gratuidad de la educación hasta tres años, el transporte gratuito en autobús, el cheque por nacimiento o el Bono Concilia, por ejemplo, tras lo que ha enumerado compromisos ejecutados en León como el centro de salud de El Ejido o Bembibre, Las Edades del Hombre en Villafranca, la ampliación del colegio de Sariegos o el nuevo Grado de Medicina en la Universidad de León, entre otros.

"Así hasta un larguísimo etcétera de los compromisos con esta tierra que llevan aparejado un montón de planes y programas en el ámbito de suelo empresarial", ha señalado Carriedo respecto a las actuaciones en el sector económico, a lo que ha añadido otros compromisos que ofrecen a los ciudadanos de León.

Sin embargo, ha afeado a los socialistas que hayan votado "en contra del futuro para León" al rechazar los presupuestos de la Comunidad para 2026, pese a que la provincia era la que tenía un mayor volumen de inversión, con 285 millones, un 25 por ciento más, y contemplaba beneficios fiscales de 141 millones de euros para 102.000 leoneses, además de una reducción de la tarifa autonómica del IRPF para 256.000 contribuyentes.