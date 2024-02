El PSOE critica el "autoritarismo" de Carnero por "vetar" una interpelación sobre el tráfico en las 'tractoradas'

VALLADOLID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha criticado este miércoles, el "autoritarismo" del alcalde 'popular', Jesús Julio Carnero, al que acusan de no haber permitido que el PSOE presente en el Pleno del próximo lunes, 26 de febrero, una interpelación sobre la gestión del tráfico en la ciudad durante las primeras 'tractoradas' que tuvieron lugar a primeros de mes.

Así lo ha aseverado Herrero este miércoles después de que en la Junta de Portavoces para el Pleno del mes de febrero, celebrada ayer martes, el alcalde "ha decidido rechazar una interpelación del Grupo Municipal Socialista para que dé explicaciones por el caos circulatorio registrado en las calles de la ciudad con motivo de las recientes protestas del sector agrario, durante las 'tractoradas' de los primeros días".

Herrero considera que este "veto del alcalde" demuestra "su autoritarismo, su falta de actitud democrática", al evitar someterse al control que debe ejercer la oposición e intentar "amordazar" el trabajo de ésta.

Según ha afirmado Herrero, Carnero justificó la negativa, en primer lugar, en que las manifestaciones no son una competencia municipal cuando el PSOE cuestiona la gestión del Tráfico y la movilidad de los ciudadanos "dentro de la ciudad", algo que compete "exclusivamente" al Ayuntamiento; y en segundo, que "agarrándose al reglamento orgánico no le parecía un asunto relevante".

El Grupo Municipal Socialista apostilla que "si esto no es un asunto relevante, que baje Dios y lo diga", y ha recordado a Carnero que "tiene unas obligaciones como alcalde, entre las que está la responsabilidad de planificar y gestionar el control de la movilidad, que es un derecho de toda la ciudadanía".

Pedro Herrero ha señalado, además, que el equipo de Gobierno sí que ha aceptado la introducción en el orden del día de otra interpelación sobre la "doble marcha atrás" en la convocatoria de las muestras de teatro, algo que ironiza que "sí que le ha debido de parecer relevante, que lo es".

El PSOE ha incidido en señala que Carnero ejerce como "jefe" de la Policía Municipal y durante los días de las primeras tractoradas "no ordenó el despliegue de ningún dispositivo a pesar conocer previamente las intenciones de los manifestantes; no informó a la población; no promovió la coordinación entre las concejalías de Tráfico y Seguridad ,y no habilitó alternativas para el transporte público para que las personas pudieran llegar a sus lugares de trabajo, a los centros sanitarios o educativos".

También ha mencionado el portavoz que el Ayuntamiento tardó varios días en habilitar un nuevo perfil alternativo en la red social 'X' al estar el original bloqueado desde las últimas semanas de enero y durante buena parte de las 'tractoradas' dejó "el peso" de esa información a "los voluntarios de Protección Civil".

Por ello, "miles de personas estuvieron atrapadas o bien en sus vehículos particulares o en los autobuses de Auvasa, que tampoco pudieron circular".

Además, ha afirmado Herrero que el alcalde del PP en esos primeros días del mes estuvo "ausente", porque entre el 2 y el 4 de febrero estuvo "de vacaciones" --en su agenda figuraba un decreto de sustitución--, al igual que lo estuvieron los tenientes de alcalde Irene Carvajal y Francisco Blanco; mientras que posteriormente estuvo "en el Senado" --concretamente el día 6 por la tarde, cuando también se desarrollaba otra tractorada en la ciudad--.

Por todo ello, consideran al alcalde como "el máximo responsable del trastorno y el desconcierto causado en materia de movilidad, responsable del caos circulatorio consentido".

Asimismo, el Grupo Municipal Socialista concluye que Carnero es el responsable de que un número incalculable de "flagrantes infracciones de tráfico cometidas durante las protestas, infracciones en materia de seguridad vial que quedaran sin sanción por una decisión política arbitraria y a recordado que se pudo ver a agricultores y ganaderos que montaron una parrillada y "asaron chuletas" o se fueron "a tomar café" en mitad de las manifestaciones.

También ha recordado Herrero que el concejal de Salud Pública y Seguridad, Alberto Cuadrado, que ofreció una rueda de prensa específica sobre las 'tractoradas' el miércoles 7 de febrero "llegó a afirmar que no era día de multar".

En esos días, ha añadido, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pusieron "300 propuestas de sanción" en su vigilancia de la seguridad ciudadana y del tráfico fuera de la ciudad. Pero recalca, que dentro de la misma la competencia es del Ayuntamiento.

Pedro Herrero ha confirmado que en el Pleno el Grupo Municipal Socialista pedirá explicaciones sobre este asunto vía pregunta al equipo de Gobierno porque, ha apostillado, van a continuar con su trabajo y no les van a "amedrentar con esta actitud".