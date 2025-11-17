El PSOE critica que el Ayuntamiento de Valladolid pierda 200.000 euros por no licitar las vallas publicitarias

VALLADOLID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha criticado la pérdida de más de 200.000 euros que sufrirán este año las arcas municipales como consecuencia de la "desidia" del equipo de gobierno al no licitar con la antelación suficiente la concesión de explotación de las vallas publicitarias de gran formato en la ciudad.

El contrato de concesión demanial para la explotación publicitaria de carteleras de gran formato fue formalizado el 14 de abril de 2021, con un canon anual de 205.719,36 euros que debía abonarse al Ayuntamiento y un plazo de vigencia de 3 años y 11 meses.

Ese plazo terminó el 14 de marzo de 2025, de manera que desde el 15 de marzo la ciudad está sin contrato en vigor y, por tanto, sin ingresos por este concepto hasta, al menos, el 31 de diciembre, ha señalado el Grupo Socialista en un comunicado recogido por Europa Press.

El PSOE estima que, si se toma como referencia el canon anual, actualizado al IPC, y prorrateado entre el 15 de marzo y el 31 de diciembre de 2025, el Ayuntamiento dejará de ingresar en torno a 200.000 euros sólo en este periodo por no haber sacado a concurso una nueva concesión al menos tan rentable como la anterior.

"Es un dinero que podría destinarse a mejorar los servicios públicos, los barrios o las políticas sociales y que se pierde simplemente por desidia y falta de planificación", ha señalado el concejal socialista Luis Vélez.

REPARTIDAS POR LA CIUDAD

La concesión caducada comprendía un total de 103 vallas de gran formato de 8 por 3 metros, 100 de explotación publicitaria y tres de uso exclusivo municipal para campañas institucionales.

Las mismas se encuentran repartidas por las principales entradas y rondas de la ciudad como las autovías VA-20 y VA-30, accesos a barrios como Parquesol, Covaresa o el Pinar de Jalón, el entorno del Hospital Río Hortega, los grandes ejes de la Avenida de Salamanca y la Avenida de Zamora, el entorno del estadio José Zorrilla o el acceso a grandes superficies comerciales como Vallsur y Carrefour, entre otros puntos de máxima visibilidad.

"Estamos hablando de los espacios publicitarios más potentes de Valladolid, que hoy están desaprovechados, tapados o directamente vacíos, sin generar ni un euro para la ciudad", ha insistido Vélez, quien ha recordado que, además, se está perdiendo la posibilidad de usar el cien por cien de las vallas de uso exclusivo municipal para campañas de concienciación y comunicación institucional.

Para el Grupo Municipal Socialista, resulta "especialmente grave" que el Ayuntamiento haya dispuesto de tiempo "más que suficiente" para preparar con calma un nuevo pliego, introducir las mejoras que considerara oportunas, revisar emplazamientos, adaptar el modelo a nuevas tecnologías como los soportes digitales o reforzar las obligaciones del adjudicatario y no haya hecho nada de eso.

"No se trata de que no les haya dado tiempo, se trata de que no han querido trabajar: han dejado pasar los meses hasta que el contrato ha vencido, y ahora el resultado es un agujero de más de 200.000 euros en los ingresos municipales", ha criticado Vélez.

Así, el PSOE ha exigido al equipo de gobierno que explique cuándo piensa sacar a concurso este contrato y qué medidas va a adoptar para que una situación similar no vuelva a repetirse. "Los recursos públicos son sagrados y no pueden dejarse perder por dejadez", ha concluido el concejal socialista.