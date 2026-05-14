El PSOE critica que una fuga de agua en una plaza de Arturo Eyries, Valladolid, lleva "dos años sin reparar"

Concejales del PSOE de Valladolid junto a vecinos de la zona de Arturo Eyries, afectada por una fuga de agua. - PSOE AYUNTAMIENTO VALLADOLID

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha criticado este jueves que una fuga de agua en la plaza de Brasil --barrio de Arturo Eyries-- que "fue detectada en el verano de 2024" se encuentra "sin reparar" a pesar de que afirman que es "un problema conocido" por el equipo de Gobierno, formado por PP y Vox.

En un comunicado recogido por Europa Press, los socialistas advierten de la situación de insalubridad "injustificable" en un espacio residencial "frecuentado por niños".

"¿Cómo es posible que una fuga de agua en un espacio de viviendas lleve dos años sin reparar a pesar de que el equipo de gobierno PP-Vox conocía este problema?", se ha preguntado el Grupo Socialista, que ha vinculado esta situación con "la dejadez y la indolencia" del alcalde, Jesús Julio Carnero, que a su juicio "se plasman en todas las áreas del Ayuntamiento".

"Si no se solucionan estos problemas, aparentemente menores pero que influyen en la vida diaria de los vecinos, cómo se van a acometer otros proyectos de envergadura para la ciudad", ha enfatizado el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Pedro Herrero, tras visitar este barrio junto a otros concejales del Grupo Municipal Socialista.

Este problema ha sido traslado por el Grupo Municipal Socialista en la Comisión de Movilidad, Urbanismo, Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

"El hecho es que desde hace por lo menos dos años, hay una fuga de agua en la zona situada entre la plaza de Brasil, calle Guatemala y calle Venezuela, en el barrio de Arturo Eyries, sin que se haga nada por parte del equipo de gobierno municipal para resolver la situación, a pesar de ser conocedores de ello", han lamentado.

En esta avería se derraman cada día "litros y litros de agua", además de la situación de "insalubridad" en el entorno, con "el crecimiento de maleza y humedades permanentes en la zona".

Según ha explicado el concejal del PSOE Luis Vélez, el equipo de gobierno de PP y Vox "ha reconocido, efectivamente, que en ese espacio privado de uso público se detectó la fuga de agua en agosto de 2024", los técnicos de la empresa pública Aquavall abrieron un expediente, aunque los vecinos aseguran que no recibieron ninguna notificación.

"Seis meses después, en enero de 2025, se activó una ejecución subsidiaria. A día de hoy sigue sin repararse", han añadido.