El PSOE CyL advierte de que la parálisis de la Junta supone un freno a los planes de empleo local de los ayuntamientos

Fran Díaz atiende a los medios de comunicación con motivo de la reunión de trabajo con los integrantes del PSOE de Burgos ante las próximas elecciones municipales - PSCYL

BURGOS 11 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Municipal del PSOE en Castilla y León, Fran Díaz, ha advertido este lunes de que la "parálisis" en la que se encuentra el Gobierno autonómico, aún en funciones, está "lastrando" la actividad de los ayuntamientos ya que está frenando los planes de empleo local "que dan trabajo a miles de personas a través de la contratación municipal", ha recordado.

"Los planes de empleo que depende de la Junta están paralizados, en 'stand by', de vacaciones, como el señor Mañueco", ha lamentado Fran Díaz que ha insistido en que los retrasos se deben a que "Mañueco está en funciones y de vacaciones.

Fran Díaz ha acusado al Partido Popular de haber primado sus intereses de partido "para no perjudicar a Moreno Bonilla" en las próximas elecciones andaluzas y ha reafirmado en la decisión del PP de "paralizar unas negociaciones" entre PP y Vox para conformar Gobierno en la Comunidad, "cuyas consecuencias está pagando la ciudadanía de Castilla y León".

El secretario de Política Municipal del PSOE en Castilla y León ha mantenido una reunión de trabajo con los integrantes del PSOE de Burgos ante las próximas elecciones municipales.