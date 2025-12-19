PSOE de CyL aprueba una resolución de "tolerancia cero" al acoso sexual

VALLADOLID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité Autonómico extraordinario del PSOE en Castilla y León ha aprobado este viernes una resolución titulada 'Compromiso feminista, prevención, reparación y tolerancia cero frente al acoso sexual', en la que la organización reafirma su compromiso "firme e inequívoco" con el feminismo y la igualdad real entre mujeres y hombres como "eje vertebrador" de su proyecto político y de su acción orgánica e institucional.

Asimismo, a través de este texto defendido por la secretaria de Igualdad del PSCyL, Lorena Valle, la organización considera "imprescindible" revisar y actualizar los protocolos internos para reforzar su eficacia, alinearlos con la normativa vigente y asegurar una respuesta "ágil, segura y adecuada", con confidencialidad y acompañamiento especializado

El documento, respaldado por el Comité, subraya la necesidad de una respuesta "clara, responsable y coherente con los valores del partido" ante los hechos de acoso sexual conocidos en los últimos días, en cumplimiento de la legislación nacional y de los compromisos internacionales asumidos por España, como la Ley Orgánica de Igualdad, la Ley de Libertad Sexual o el Convenio de Estambul.

La resolución sostiene que "el acoso sexual, los abusos y las actitudes machistas no son hechos aislados ni circunstanciales, sino manifestaciones de una desigualdad estructural" y exige una actuación integral basada en la prevención, la protección, la sanción y la reparación. En este sentido, el PSOE de Castilla y León expresa su "rechazo absoluto" a cualquier forma de violencia o abuso contra las mujeres y sitúa como prioridad "escuchar, creer y acompañar a las víctimas" para garantizar así el respeto, la confidencialidad y una atención centrada en sus derechos.