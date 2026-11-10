PSOE dará voz en las Cortes al tejido social de CyL y empezará con las ONGDs tras la reducción presupuestaria "a cero"

Las ONGDs acusan a la Junta de incumplir el Estatuto y la Ley y lamentan que el trabajo "se irá al traste" por "una voluntad sesgada" VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista abrirá las puertas de las Cortes de Castilla y León al tejido social de la Comunidad Autónoma a través de una serie de encuentros que comenzará con las organización no gubernamentales para el desarrollo (ONGDs) tras la "reducción a cero" en el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2027 que ha aplicado la Junta, el "Gobierno de la desregulación", ha apostillado el portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez.

Así lo ha anunciado Martínez tras recibir este martes en las dependencias del Grupo Parlamentario Socialista al presidente de la Coordinadora de ONGDs de Castilla y León, Nacho Baeza, que ha advertido de las consecuencias de dejar "a cero" la financiación que destinará la Comunidad Autónoma en 2027 a cooperación al desarrollo.

Baeza ha aclarado al respecto que aunque el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027 contemple "un pequeño fondo" de 1,9 millones de euros se trata de fondos comprometidos de 2026 por lo que el próximo año no habrá acciones en materia de cooperación al desarrollo, de acción humanitaria, de emergencia o de protección de derechos humanos, ni de educación transformadora para la ciudadanía global por parte de la Junta.

El presidente de la Coordinadora de ONGDs de Castilla y León, que reúne a 70 de las cien organizaciones existentes en la Comunidad, ha advertido de que este recorte contraviene tanto el Estatuto de Autonomía como de la propia Ley de Cooperación autonómica, además de la Ley de Cooperación nacional que mandata que se haga una cooperación al desarrollo desde la Comunidad Autónoma "activa" con la Junta "como la principal impulsora".

Baeza ha recordado que participar en la solidaridad internacional es un derecho de la ciudadanía de Castilla y León y ha lamentado que los años de trabajo por la cooperación al desarrollo se puedan "ir al traste" por "una voluntad sesgada" del nuevo Ejecutivo de coalición formado por PP y Vox.

A modo de ejemplo, ha explicado que con los presupuestos anteriores cada ciudadano de Castilla y León estaba destinando "una coca cola al año a cooperación al desarrollo", una cantidad que, según ha asegurado, ha permitido transformar "muchísimas vidas" y garantizar derechos humanos en multitud de latitudes. "Ahora no va a ser ni eso", ha lamentado Baeza que ha llamado a la Junta a volver a la senda desde el reconocimiento de que alcanzar el 0,7 es "utópico".

"Seguramente no es ilegal pero es absolutamente inmoral", ha zanjado por su parte Carlos Martínez que ha augurado una "coctelera perfecta" que derivará en un "éxodo obligado" y un "mayor efecto salida obligado" desde los países a los que se recorta la cooperación al desarrollo. Y ha lamentado también que al recorte a cero por parte de la Junta hay que sumar "la reducción a cero" que se está produciendo también "en muchos ayuntamientos y en muchas diputaciones en las que el Partido Popular también se apoya en Vox. "A algunos no les hacen falta", ha añadido en su queja con una referencia expresa a la Diputación de Soria.

Carlos Martínez ha asumido la propuesta de la Coordinadora de ONGDs para hacer de las Cortes de Castilla y León "un espacio de debate y diálogo sobre derechos humanos", tras lo que se ha comprometido a desarrollar y a generar alianzas con todos los colectivos "a los que se están yendo a por ellos".

"Vamos a plantear una serie de eventos, de encuentros en los que el Grupo Parlamentario Socialista habilita las Cortes de Castilla y León para poder hablar de derechos humanos, para poder hablar de feminismo, para poder hablar de la lucha obrera, para poder hablar de la cultura desde el punto de vista del desarrollo individual y desde el punto de vista del desarrollo colectivo", ha explicado a modo de ejemplo tras lo que ha aclarado que la iniciativa se pondrá en marcha "post 29-N" --la fecha de las elecciones generales-- y probablemente en enero, cuando hay menos actividad parlamentaria.

Carlos Martínez ha acusado a la Junta de estar "dando la espalda" a la sociedad de Castilla y León y ha puesto como ejemplo a las organizaciones profesionales agrarias que reclaman desde el mes de septiembre una reunión urgente con el presidente, Alfonso Fernández Mañueco.

"Hoy lamentablemente volvemos a escuchar en boca de la cooperación internacional lo mismo que escuchamos de los agricultores y los ganaderos, que no tiene tiempo, ni el Grupo Parlamentario ni el Ejecutivo para reunirse con ellos", ha criticado el socialista que ha exigido al Gobierno autonómico que rinda cuentas y explique los motivos por lo que ha "reducido a cero" la cooperación internacional.