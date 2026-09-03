El PSOE denuncia la censura de una exposición en la Diputación de Valladolid por motivos ideológicos . - GRUPO SOCIALISTA EN LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Valladolid ha acusado al equipo de gobierno del PP de censurar por motivos ideológicos una exposición del Artista Íñigo Varona el día antes de su inauguración.

La exposición, titulada 'La otra transición vallisoletana', estaba ya instalada en la sala de exposiciones del Palacio de Pimentel y con las banderolas colocadas en la calle; sin embargo, a última hora, el equipo de Gobierno del PP suspendió la inauguración, tal y como denuncian los socialistas a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Esta exposición aborda la época de la transición en Valladolid con obras realizadas en varias técnicas, poniendo de relevancia los movimientos sociales y vecinales de la ciudad. Según declara el artista, a última hora fue conminado a retirar una parte del catálogo ya expuesto por motivos estrictamente ideológicos, bajo amenaza de cancelar la exposición, cosa que se ha producido finalmente ante la negativa del autor.

Francisco Ferreira, portavoz socialista en la institución provincial, califica lo ocurrido de censura previa. "Es algo que creíamos superado ya en España, pero que el Partido Popular nos vuelve a traer. Es absolutamente intolerable", recrimina el socialista, quien añade que "si la exposición iba a inaugurarse, ha cumplido todos los criterios técnicos del área de cultura, por tanto, es incuestionable que esto es una decisión política".

El artista Íñigo Varona es doctorado cum laude en Investigación en Arte Contemporáneo por la UPV-EHU. Participó en el CreaVA de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid este año con su exposición 'Aparejo y delito'.

Los socialistas destacan que la propia Diputación concedió la beca de Artes Plásticas a Íñigo Varona en la convocatoria de 2023 con unanimidad del jurado por el proyecto 'Barriadas y movimiento urbano en Valladolid'.

Desde el Grupo Socialista recuerdan que ya el pasado abril tuvieron que defender otra exposición, en ese caso del artista Nacho Hernández, que pretendía ser censurada por parte del grupo VOX. En aquella ocasión, según comentan, el Grupo Popular se negó a plegarse a las pretensiones de la ultraderecha. "Ahora parece que se suman a la ola reaccionaria", lamentan.

Por ello, el Grupo Socialista pide explicaciones al presidente de la Diputación, Conrado Íscar, además de la apertura inmediata de la exposición, tal y como fue concebida por el artista.

El Portavoz Francisco Ferreira se muestra tajante: "El PP pretende retrotraernos a otras épocas oscuras, no lo vamos a consentir de ninguna manera". De no hacerlo, anuncian que pedirán la dimisión tanto de la diputada del Área de Cultura, Yolanda Burgoa, como del presidente de la Diputación.

INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS POR PARTE DEL ARTISTA

Frente a tales acusaciones, la jefa del Área de Cultura, Paz Malfaz, en declaraciones a Europa Press, ha negado que la suspensión de la muestra estuviera motivada por razones ideológicas y, en cambio, ha explicado que la decisión ha sido adoptada porque el propio artista "ha incumplido las normas" de la organización, en cuanto a facilitar con tiempo suficiente al Servicio de Cultura, "dos meses antes o el tiempo que sea necesario", el material expositivo.

"Nos tienen que mandar las fotografías de los elementos expositivos para, con ello, elaborar el catálogo y tener conocimiento de lo que se va a hacer y de saber cómo va a ser el montaje y todas esas cosas. Los textos de las cartelas, todo eso nosotros en todas las exposiciones lo sabemos con varios meses de antelación", ha insistido Malfaz, quien insiste que en el presente caso el autor no ha querido mandar las fotografías con una calidad suficiente para hacer un catálogo.

"Ha mandado algunas fotografías de mala calidad con los elementos algunos ocultos. En fin, no hemos tenido conocimiento pleno de lo que se exponía hasta el momento del montaje. Por otro lado, los textos del futuro catálogo los pretendía mandar directamente a la imprenta, sin pasar por el Servicio de Cultura, con lo cual nos hemos encontrado con una exposición que no sabemos ni qué es en el momento del montaje", justifica Malfaz.

La jefa de Cultura añade que lo visto no se ajusta además al objeto de la beca que le concedió la institución provincial. "Hemos tratado de negociar con él pero bueno, pues algún elemento que considerábamos que sería mejor retirar se lo hemos solicitado, no ha querido y nos hemos visto obligados a retirarlo", ha tratado de aclarar Malfaz.

En resumidas cuenta, la jefa de Cultura sostiene que la suspensión de la muestra es "por falta de adecuación al contenido y por incumplimiento de las normas con las que trabaja este área. "No podemos exponer sin saber lo que vamos a exponer, no se trata de censurar nada. No hemos censurado nunca ninguna exposición, se trata simplemente de que él no ha cumplido con las normas que tenemos como organizadores", reitera Paz Malfaz.