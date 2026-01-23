PSOE denuncia que la Diputación de Valladolid deberá devolver 228.000 euros por no ejecutar varios programas sociales

VALLADOLID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha advertido de que la Diputación de Valladolid deberá devolver 228.000 euros a la Junta por "la falta de ejecución en varios programas sociales".

A través de un comunicado remitido a Europa Press, los socialistas señalan las liquidaciones del Acuerdo Marco practicadas por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para la anualidad 2024 para apoyar su denuncia.

Según afirman los socialistas, la cantidad más elevada corresponde a los programas de protección a la infancia: 'Construyendo Mi Futuro,' apoyo familiar para la protección a la infancia, servicio de ayuda a domicilio atención a menores en riesgo y familias con graves cargas donde deberá reintegrar 194.985 euros. La devolución también afecta al Servicio de Apoyo Familiar y Técnico a personas en situación de dependencia y/o discapacidad (EPAP) en el que se tendrá que reintegrar a la Junta otros 33.090 euros

"De nuevo nos encontramos con una liquidación del acuerdo Marco de Servicios Sociales negativa para la Diputación. Si en la liquidación de 2023 nos encontramos con un balance negativo récord de 648.000 euros a devolver a la Junta, en el presente sumamos otros 228.000 euros. Es evidente que el Equipo de Gobierno del PP es incapaz de desarrollar todos estos programas sociales que benefician a las familias y a los jóvenes de nuestros municipios", señala su portavoz Francisco Ferreira.