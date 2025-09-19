El PSOE denuncia que el retraso de la llegada de 'BIKI' a Zaratán es ejemplo de la "propaganda" de Carnero

VALLADOLID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha asegurado que el retraso en la llegada del servicio público de alquiler de bicicletas 'BIKI' a Zaratán es "un ejemplo flagrante" de la propaganda del equipo de gobierno PP-Vox.

"BIKI llega a Zaratán", es el titular que, como así recuerdan los socialistas a través de un comunicado recogido por Europa Press, el Ayuntamiento de la capital publicó en su página web hace dos años, sin que hasta el momento la implantación de ese servicio en la vecina localidad se haya materializado.

"La realidad demuestra el incumplimiento del anuncio realizado por Carnero, que en la noticia del 19 de septiembre de 2023 aparecía subido a una bicicleta en el interior de una nave. (https://www.valladolid.es/es/actualidad/noticias/biki-llega-...).

Los hechos, a juicio del Grupo Municipal Socialista, constatan que entre la capital y Zaratán no está en marcha ni el sistema de alquiler público de bicicletas ni la infraestructura necesaria para que los ciclistas se trasladen con seguridad.

Es más, puntualizan los socialistas, el equipo de gobierno PP-Vox suprimió el único carril bici que servía de conexión, mientras gastó más de medio millón de euros en un tramo de Las Eras. "Han transcurrido ya dos años desde aquella foto. Como pueden comprobar los periodistas y todos los ciudadanos, estamos ante una prueba evidente de la forma en la que gobierna Carnero: poca gestión y mucha propaganda", afirma Luis Vélez.

El sistema público de alquiler de bicicletas BIKI se estrenó el 1 de febrero de 2023 con Óscar Puente en la Alcaldía. El Grupo Municipal Socialista recuerda que se puso en marcha sin el apoyo de PP y Vox, los dos partidos que formaban la oposición y que ahora presumen de este sistema, sin reconocer que es una herencia recibida del anterior gobierno municipal progresista.