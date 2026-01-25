PSOE exigirá en el Pleno de Valladolid un informe técnico que garantice la seguridad en el viaducto del Arco de Ladrillo

Estructura del viaducto del Arco de Ladrillo de Valladolid. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

El Grupo Municipal Socialista exigirá en el Pleno de este lunes, 26 de enero, un informe técnico que garantice la seguridad en el viaducto del Arco de Ladrillo ante la aparición de nuevas grietas en la infraestructura y la "falta de transparencia".

Los socialistas presentarán una moción para que el equipo de gobierno difunda "de manera inmediata" un estudio oficial y actualizado sobre la estabilidad de este paso elevado, una iniciativa surge por la "preocupación ciudadana" respecto al estado de esta construcción.

El PSOE ha señalado que al inicio del mandato, el alcalde, Jesús Julio Carnero, paralizó la demolición del antiguo viaducto e "incumplió" el convenio de integración ferroviaria de 2017 que establecía la creación de un nuevo túnel inferior para sustituir la actual plataforma.

El Gobierno municipal invirtió 2,3 millones de euros en actuaciones de carácter provisional que duraron un año pero que no trataron elementos estructurales esenciales como los pilares o la zona inferior de la estructura, ha relatado el Grupo Municipal Socialista, para incidir en que, por ello, han aparecido recientemente nuevas fisuras en la calzada y grietas en los muros del viaducto.

Esta situación obliga al Ayuntamiento a anunciar nuevas intervenciones técnicas que evidencian, según el PSOE, el "fracaso de las obras realizadas previamente para asegurar la integridad de este eje de comunicación urbana".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha lamentado que "el equipo de Gobierno se limita a dar su palabra sobre la seguridad" mientras se "niega a la presentación de un estudio técnico que respalde dichas afirmaciones de forma profesional".

"El Ayuntamiento tiene la obligación de proteger a los miles de usuarios frente a riesgos evitables", ha aseverado Herrero, para demandar rigor técnico y la publicación de datos que certifiquen el estado real del Arco de Ladrillo.