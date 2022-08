PSOE y Grupo Mixto critican que Mañueco se "esconda" y espere a que se queme "más" para comparecer en Cortes

El PP asegura que lo hará al terminar la temporada de incendios como es "razonable" y "lógico"

VALLADOLID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista y el Mixto han criticado este jueves que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se "esconda" y espere a que se que "un poco más" territorio de la Comunidad para comparecer en las Cortes y dar explicaciones por la gestión ante los incendios forestales ocurridos este verano, que casi alcanzan las 100.000 hectáreas de superficie afectada en la región.

Así lo han señalado la viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, y el portavoz del Grupo Mixto, el procurador de Ciudadanos Francisco Igea, tras la reunión de la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces.

En este contexto, la procuradora socialista ha criticado que PP y Vox hayan rechazado la petición de comparecencia realizada por su Grupo, cuando las explicaciones no se las tiene que dar a las formaciones del arco parlamentario sino a los ciudadanos, pero "en especial" a los vecinos de los lugares afectados.

"Se ha escondido y no quiere dar explicaciones sobre la gestión en la mayor catástrofe ecológica de Castilla y León", ha señalado Gómez Urbán, quien ha incidido en que la superficie quemada en la Comunidad supone el 40 por ciento del toda la afectada por el fuego en España en lo que va de año.

Frente a la negativa de Fernández Mañueco, Gómez ha puesto como ejemplo al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que han anunciado que comparecerán, en el primer caso para explicar la gestión de los incendios ocurridos en Castellón y en el segundo el incidente con un tren como consecuencia de uno de los fuegos allí declarados.

"Los dirigentes socialistas no se esconden, Puig demuestra empatía y además, a petición propia comparece en pleno en las Cortes y aquí Mañueco no sólo se esconde, demuestra falta de empatía con los vecinos y fallecidos, sino que además entiende que todo lo ha hecho bien", ha señalado.

Además, ha apuntado que en la Comunidad tanto PP y Vox, pero sobre todo los primeros, han votado en contra de todas las propuestas que el PSOE ha llevado a las Cortes para pedir un operativo de lucha contra incendios todo el año porque la Comunidad es "la única" que lo mantiene sólo una parte del año y, aunque cuenta con "los mejores bomberos forestales", la Junta les "maltrata" cuando son un "orgullo".

Así, ante lo que considera la decisión de no dar explicaciones, la procuradora socialista ha asegurado que el presidente de la Junta "una vez más, demuestra" que la Comunidad "le viene muy grande" y no le importa, tampoco sus vecinos, y lo único que quiere es "salvar este escollo, seguir pasando y no dar explicaciones", cuando un presidente se debe "a su comunidad" y se le debería de "caer la cara de vergüenza", ha añadido.

En esta línea, tras recordar que la Fiscalía ha abierto diligencias por la actuación de la Junta tras la denuncia de CCOO, ha señalado que a lo mejor donde tendrá que dar explicaciones es en el juzgado.

Gómez ha apuntado que se trata de un "día triste" para la Comunidad en el que se ve que no la Comunidad "no tiene presidente" y, mientras los vecinos de las zonas afectadas han visto la "tragedia", Fernández Mañueco les manda "un mensaje claro y alto: a mi me da igual".

En este sentido, ha censurado también que cuente con la connivencia de Vox, "los que venían a cambiar la política" y se ha preguntado qué piensan agricultores y ganaderos a los que dicen que defienden. "Es un gobierno de ultraderecha que sólo piensa en ellos, Mañueco y Vox, pero lo que está claro es que no piensan ni un instante en cuáles son los intereses de los castellanos y leoneses", ha aseverado la procuradora socialista, quien ha recordado que otra muestra de ello es su voto en contra del decreto de ahorro energético y todas las medidas que conlleva.

VERANO "TERRIBLE"

En una línea similar, Francisco Igea, ha censurado que tras "la mayor catástrofe ecológica de la historia de Castilla y León" y un verano terrible, el presidente de la Junta no tenga "mucho que decir" y no lo hará hasta que acabe la campaña de incendios.

"Puede que no se haya quemado lo suficiente", ha señalado el procurador de Cs, quien ha asegurado que se ha visto como se mentía sobre el operativo, pero "parece ser que no hay que dar explicaciones" y "esperar a ve si se quema un poco más".

Igea ha señalado que en la Junta de Portavoces los diferentes grupos se han mostrado a favor de la comparecencia, salvo PP y Vox "de malas maneras", pero además éste último ha señalado que era "oportunista" la petición cuando, a su juicio, "100.000 hectáreas no parece como para llamar oportunista a nadie".

Así, "desgraciadamente" considera que lo que se ha visto es que se ha "mentido" a los ciudadanos y el presidente "se niega a dar la cara", pero ha asegurado que entiende que se "resista" a presentarse delante de los ciudadanos porque "no se caracteriza por su valentía" y es una situación "delicada".

Además de este asunto, Igea se ha referido a otros asuntos sobre los que preguntarán en los plenos como el exceso de mortalidad hasta el mes de agosto de más de 3.000 personas (3.022), lo que triplica el de 2021, cuando hubo 1.396, y las casi 700 muertes atribuibles al calor en la Comunidad, la reorganización de Atención Primaria tras un verano con consultorios cerrados.

Francisco Igea, quien ha asegurado que Castilla y León se ha convertido en una comunidad "retrógrada, de manolas, encierros y sacristías", ha criticado que al PP le de lo mismo gobernar con uno que con otros. Además, ha adelantado que se reunirán con organizaciones no gubernamentales y agentes del Diálogo Social para aprovechar la reforma de la ley de extranjería y "salir de la xenofobia" en la que se han instalado el Gobierno y la Junta, para lo que presentarán una proposición no de ley.

CUANDO FINALICE LA CAMPAÑA

Frente a las críticas de PSOE y Grupo Mixto, el viceportavoz del Grupo Popular, Ángel Ibáñez, ha defendido la actuación del presidente de la Junta y ha asegurado que ha estado "todo el verano" siguiendo "de cerca" todos los incendios y su evolución y ha visitado personalmente todas las provincias donde se han producido los "más devastadores" para apoyar a los operativos, los alcaldes y los vecinos.

Además, ha destacado las medidas económicas aprobadas por la Junta y ha recordado que comparecerá cuando termine la campaña de incendios, algo que considera "razonable" y "parece lógico" porque aún hay incendios activos y se pueden producir otros, lo que además cumpliría la petición expresa del PSOE, que pide información sobre la gestión en este año.

Su comparecencia ahora, ha agregado Ibáñez, supondría una visión parcial y ha criticado que los socialistas, con su demanda permanentemente", lo que hacen es actuar "con mala fe" o con "incompetencia" porque "a nadie se le ocurriría" pedir explicaciones a un entrenador cuando se lleva sólo jugada una parte del encuentro.

Además, ha lamentado que los socialistas disfruten con las desgracias que ocurren en la Comunidad y acusen a la Junta de "quemarla", tras lo que les ha instado a seguir las indicaciones de su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no hacer política de estas cuestiones, huir del "frentismo" y "arrimar el hombro" porque, a su juicio, a los socialistas no les importa lo que ocurre en la región sino "desgastar" al gobierno de la Junta y a su presidente.

PLENOS

Además de estos asuntos, la Mesa de las Cortes ha fijado las fechas para los plenos hasta fin de año, que se desarrollarán los días 6 y 7, 20 y 21 de septiembre; 4 y 5 y 25 y 26 de octubre; 15 y 16 y 29 y 30 de noviembre y los días 13 y 14 y 20 y 21 de diciembre.