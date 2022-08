PSOE llevará a Cortes el aumento de becas a estudios postobligatorios por valor de 8 millones

Critica la "autocomplacencia e inercia" de la Junta y le pide que aclare cuanto antes cuál va a ser el protocolo anticovid para el nuevo curso

VALLADOLID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista pedirá en las Cortes de Castilla y León el incremento de las becas para estudios postobligatorios de acuerdo con lo pactado en junio de 2020 y que suponía una inversión adicional de ocho millones de euros.

Así lo ha avanzado este miércoles el portavoz de Educación del Grupo, Fernando Pablos, quien ha recordado que el acuerdo firmado en junio de 2020 entre Junta, PSOE, PP, Cs, Podemos y Por Ávila para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León tras el impacto provocado por la pandemia, contemplaba entre otras medidas una convocatoria extraordinaria de becas para estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y Universidad durante el curso 2020-2021 con una cuantía de ocho millones de euros.

Pablos ha señalado que el secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, le recordó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, este compromiso en la reunión que ambos mantuvieron con carácter previo al encuentro entre Fernández Mañueco y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el pasado mes de julio.

Un acuerdo que, en materia educativa también contemplaba la creación de Centros Especiales Integrados de Formación Profesinal en el medio rural y que, según ha lamentado el procurador socialista, tampoco se ha llevado a efecto.

Por ello, Fernando Pablos ha advertido de que su Grupo llevará a las Cortes una propuesta que dé cumplimiento al acuerdo en materia de becas y que supondría duplicar, en el caso de las ayudas universitarias, la cuantía de renta, al pasar de 350 a 700 euros.

En cuanto a las destinadas a alumnos de FP, Bachillerato y Enseñanzas Especiales --fundamentalmente artísticas--, el aumento propuesto es del 50 por ciento, con lo que se ascendería de la actual horquilla de becas de entre 200 y 450 euros, a otra de entre 300 y 675.

Por último, la iniciativa socialista persigue que las ayudas para el alojamiento en residencias estudiantiles pase de los 1.600 euros actuales hasta los 2.000.

Así lo ha desglosado Pablos en una rueda de prensa celebrada en las Cortes en la que ha recordado que precisamente este jueves se votará en el Congreso de los Diputados la convalidación del real decreto de medidas urgentes para el ahorro energético que incluye un incremento de 100 euros al mes en la aportación del Ministerio de Educación y Formación Profesional a los becarios para compensarlos por el incremento de la inflación y que supondría un desembolso de 400 millones de euros en el conjunto de España, medida que, de aprobarse, deberá hacerse con el voto en contra del PP, según ha lamentado Pablos, por su oposición al conjunto de la norma promovida por el Ejecutivo.

Ante esto, el portavoz de Educación del Grupo Socialista ha pedido a los 'populares' que "sen valientes" y vayan a las universidades "a decírselo a la cara a cada uno de los estudiantes". "En esa política de confrontación, del no por el no, el PP se lleva por delante, o quiere llevarse por delante, porque no lo está consiguiendo, todo, y en este caso también una medida absolutamente fundamental en un momento crítico desde el punto de vista económico como es el actual", ha recalcado Pablos.

PROTOCOLO ANTICOVID

El político socialista ha acusado a la Junta de Castilla y León de llegar al inicio del nuevo curso escolar "sin los deberes hechos", puesto que "a día de hoy" no ha determinado "cuál va a ser el protocolo en los colegios" de cara a prevenir el contagio por Covid, ni "si se van a mantener o no" las medidas adoptadas en cursos pasados para hacer frente a la pandemia.

En este sentido, ha lamentado que los ayuntamientos de la Comunidad "no saben si tienen que reforzar o no" el servicio de limpieza, un gasto extraordinario que el PSOECyL ha vuelto a pedir que asuma el Gobierno regional y no las corporaciones locales.

También ha cargado Pablos contra el incumplimiento de la Junta de los acuerdos aprobados en las Cortes en materia de conciliación, mientras que el viceportavoz de Educación del Grupo Socialista, Jesús Guerrero, ha censurado la "inercia constante" y la "complacencia" del presidente de la Junta y de su consejera de Educación, Rocío Lucas, que "provocan el olvido de docentes y sus problemas" y "de los alumnos y sus familias".

Guerrero, que ha acompañado a Pablos en la rueda de prensa, ha recordado los "gravísimos problemas" que sufren los profesores y maestros "en un sistema que se pretende de los mejores del mundo", pero que los "maltrata curso tras curso".

Así, ha recordado otros incumplimientos como el acuerdo para extender a este colectivo la jornada laboral de 35 horas semanales firmado en 2019 "poco antes de las elecciones autonómicas".

Tampoco se cumple, ha criticado, el acuerdo sobre la implantación de la carrera profesional para el profesorado, al tiempo que ha denunciado los "altos porcentajes de interinidad" y el "abuso de contratos parciales", para sentenciar que los docentes de Castilla y León "son los peor pagados del conjunto de España".

LOMLOE

El viceportavoz de Educación ha acusado, por otro lado, al Ejecutivo autonómico de hacer "todo lo que puede" para "retrasar o incumplir" la nueva ley educativa, la Lomloe, sobre lo cual ha considerado especialmente grave que "a estas alturas" no se hayan publicado los currículos de las etapas educativas, algo que ocurrirá previsiblemente a primeros de septiembre y que, en su opinión, "va a provocar problemas muy graves para la producción de libros de texto a pocos días para que empiece el curso".

También ha lamentado que en Castilla y León "no se podrá estudiar el Bachillerato general" ni tampoco se haya corregido el problema de segregación en los centros para el que se aprobó en noviembre de 2021 el nuevo decreto de admisión.

Por lo que se refiere a la extensión de la gratuidad de la Educación Infantil de dos a tres a años, Guerrero ha reprochado a la Junta que se haya publicado el horario y calendario este miércoles, "sólo siete días antes de que empiece el curso y con un fin de semana de por medio", con la consiguiente dificultad para los responsables de estos centros, en muchos casos ayuntamientos, a la hora de contratar personal.

"Lo tenían que haber hecho en el mes de junio", ha subrayado el procurador, quien ha censurado la "apuesta descarada" de la Consejería de Educación "por la privatización de esta etapa educativa".

Por último, Jesús Guerrero ha lamentado que todavía haya cada curso 5.000 alumnos de Castilla y León que "no pueden llegar al ciclo de FP que quieren" por "insuficiencia en la oferta", especialmente en el medio rural, así como que siga sin darse cumplimiento al acuerdo de las Cortes para elaborar una Ley de Gratuidad de Libros de Texto que beneficie a la totalidad de las familias y no sólo al 50 por ciento como ocurre, según ha asegurado, con el actual programa Releo Plus.