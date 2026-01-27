El PSOE homenajea en Segovia a las víctimas del Holocausto y a los segovianos deportados

La portavoz municipal socialista, Clara Martín (tercera izda), con sus compañeros de agrupación, durante el acto. - PSOE DE SEGOVIA

SEGOVIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Segovia ha conmemorado este martes el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto y de Prevención de los Crímenes contra la Humanidad con un acto en el monolito del Jardín de los Huertos, en recuerdo de los 28 segovianos deportados a campos de concentración nazis, seis de ellos vecinos de la capital.

La portavoz municipal socialista, Clara Martín, ha señalado que este homenaje se celebra de forma continuada desde 2019, año de instalación del monolito, y ha recordado que durante los gobiernos socialistas (hasta junio de 2023), la ciudad mantuvo un compromiso institucional con la memoria democrática, con actos abiertos a toda la corporación municipal.

La portavoz ha denunciado que el PP, con el apoyo de VOX, rechazó en abril de 2024 una moción socialista para divulgar la historia de la antigua prisión y el Memorial Democrático "dejando aparcado un espacio fundamental para la educación y la memoria histórica".

El acto de este martes ha contado con la participación de concejales socialistas, miembros de la Agrupación Municipal del PSOE y cargos institucionales, que han depositado un ramo de flores en el monolito.

Martín ha subrayado la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas del Holocausto y ha defendido que recordar estos hechos es "una obligación democrática y no un gesto ideológico".

Cada 27 de enero, la comunidad internacional conmemora la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, una fecha proclamada por Naciones Unidas para rendir tributo a las víctimas y reafirmar el compromiso frente al antisemitismo y cualquier forma de intolerancia.