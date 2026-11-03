PSOE insiste con la Ley LGTBI y recuerda al PP que tendrá que ir de su mano para aprobarla esta legislatura

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El procurador del PSOE en las Cortes de Castilla y León Cristian Delgado Alves ha insistido este martes en reclamar al Partido Popular que apruebe la Ley de apoyo al colectivo LGTBI y "deje de ser la única comunidad sin una ley específica" y ha recordado que tendrán que ir "de la mano" del PSOE para aprobarla esta Legislatura.

La pregunta del procuradora socialista cuestionaba por las medidas que va a tomar la Junta para que se apruebe esa Ley de apoyo, y la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, ha respondido con un repaso de las dos leyes que protegen los derechos de las personas del colectivo LGTBI, la de Igualdad de Trato y no Discriminación y la relativa a la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que son leyes de aplicación en todo el territorio nacional, por lo tanto "también en Castilla y León", además de medidas propias en prevención o acompañamiento.

"En Castilla y León se reconocen, se protegen y están totalmente garantizados los derechos de las personas del colectivo LGTBI", ha enfatizado Isabel Blanco.

En cambio, Delgado Alves ha manifestado sus dudas por el papel del PP ante estas normativas, porque les ha afeado que ahora mismo tienen una "relación" con Vox e incluso ha especulado con que los 'populares' tienen un papel "pasivo" mientras que la formación dirigida por Santiago Abascal son más "activos".

Así lo ha aseverado por "la pasividad del Partido Popular de Castilla y León, al que parece que las agresiones homófobas, las trabas administrativas de las personas LGTBI les dan igual"; y por las "malas compañías" en relación a sus socios de gobierno de Vox.

Según Delgado Alves, Vox son "activos en homofobia, diciendo todavía que el matrimonio es una cosa entre un hombre y una mujer, diciendo cómo tenemos que educar a nuestros hijos e inventándose ahora términos como el homonacionalismo para intentar travestir su intolerancia de marifachismo".

De hecho, el procurador socialista ha defendido la Ley LGTBI entre otras cosas "quiere proteger a los menores de las agresiones y del acoso", por lo que ha deducido que el PP "habla de libertad y de igualdad para irse de cañas, pero parece que les da igual cuando se refiere a que no nos insulten o no nos den palizas a los homosexuales". "Ya vale de ponerse excusas, van a tener que ir de la mano del Partido Socialista para aprobar esta legislación en esta legislatura, porque nosotros sí que somos garantes de la defensa del colectivo", ha incidido.

Asimismo, ha insistido en que sus hijos "no son menos que los suyos" y en que "las personas LGTBI no tienen menos derecho que usted".

Ante ello, Isabel Blanco, tras sugerir que ella le ha hablado a Delgado Alves "desde el respeto y sin insulto" y mostrar su sorpresa por algunas de las afirmaciones, le ha preguntado si cree que la legislación vigente "no protege a los menores", porque le ha recordado que en Castilla y León están vigentes las dos mencionadas leyes "aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez".

"Si no protege, si no da herramientas y si ustedes se sienten tan indefensos, ¿para qué las han hecho?", se ha preguntado la vicepresidenta.