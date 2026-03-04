El PSOE de León llama a concentrar el voto para garantizar el cambio y reivindica el "no a la guerra" de Sánchez

El secretario general del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón (derecha) y la número uno de la lista del PSOE por León, Nuria Rubio (izquierda), este miércoles en el entorno de la Plaza de San Marcelo. - PSOE

LEÓN 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidatura del PSOE de León a las elecciones del próximo día 15 de marzo ha llamado a la ciudadanía a concentrar el voto para garantizar el cambio en Castilla y León y ha trasladado su respaldo "firme" a la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mantener una posición clara de "no a la guerra" y situar a España del lado de la legalidad internacional y de la paz.

El secretario general del PSOE en la provincia leonesa, Javier Alfonso Cendón, ha puesto en valor "la valentía y la determinación" de Sánchez al "no ceder a intereses particulares" y mantener una posición coherente con la defensa de la paz.

En este sentido, ha recordado que España vuelve a situarse en el marco de la legalidad internacional, como ya ocurrió en su día con la retirada de las tropas de Irak con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, según ha informado a Europa Press en un comunicado el PSOE.

Cendón ha alertado de las consecuencias económicas que puede tener el conflicto internacional en Castilla y León, que sí defiende Vox, con los postulados de Trump: "Una crisis energética, el encarecimiento de los carburantes y de los precios de la energía que afectarán directamente a nuestras pequeñas y medianas empresas, a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos", ha apostillado.

Por ello, ha pedido a otras fuerzas políticas que expliquen "con claridad" cuál es su posición y qué proyecto tienen para Castilla y León.

En clave autonómica, el dirigente socialista ha insistido en que "la única garantía de cambio" es concentrar el voto en el Partido Socialista el próximo 15 de marzo. "No hay otra alternativa real para reforzar la sanidad, la educación, los servicios sociales y las infraestructuras que un gobierno que piense en las personas", ha subrayado.

Por su parte, la número uno de la lista del PSOE por León, Nuria Rubio, ha destacado el "orgullo" de la militancia socialista ante la posición del Gobierno. "Hoy sentimos un profundo orgullo al escuchar un 'no a la guerra' claro y rotundo. Vivimos en un mundo globalizado y lo que ocurre fuera de nuestras fronteras tiene consecuencias directas en León. Por eso es necesario tener altura de miras", ha apuntado.



