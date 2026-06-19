El PSOE lleva a las Cortes las dudas sobre el control de los vertidos de Findus tras años de malos olores

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ha registrado una batería de 30 preguntas parlamentarias para exigir explicaciones a la Junta sobre los persistentes episodios de malos olores que desde hace años afectan a los barrios de La Farola, Cuatro de Marzo, La Rubia, Delicias y el entorno de la Plaza de Toros de Valladolid.

La iniciativa surge después de que la Asociación Vecinal Reina Juana de La Farola haya trasladado a las administraciones diversas cuestiones técnicas relacionadas con la gestión de los vertidos industriales de la planta de Findus y con el alcance de las inspecciones ambientales realizadas hasta la fecha.

Los socialistas quieren saber si los controles efectuados por la Junta han abarcado la totalidad de las instalaciones vinculadas a la evacuación de los vertidos o si, por el contrario, se han limitado fundamentalmente al punto de salida de la fábrica y a la depuradora de la instalación.

Entre las cuestiones planteadas destaca la existencia de un tramo de aproximadamente 450 metros de conducción privada que conecta la factoría con el colector municipal y que discurre bajo zonas residenciales. Según la documentación aportada por los vecinos, esta infraestructura no habría sido objeto de una evaluación ambiental específica dentro de los procedimientos de autorización e inspección.

Por ello, el Grupo Socialista pregunta a la Junta por qué dicho tramo no habría sido incluido en las inspecciones periódicas, si existen informes que acrediten su estado de conservación y estanqueidad y qué controles se han realizado durante los últimos años sobre una infraestructura construida hace varias décadas. Asimismo, las preguntas registradas reclaman información sobre la posible existencia de conexiones no documentadas detectadas mediante inspección robotizada, la presencia de puntos de ventilación o registros en la vía pública y la realización de mediciones específicas de sulfuro de hidrógeno (H2S) y otros compuestos asociados a los malos olores.

TRANSPARENCIA Y SOLUCIONES

La iniciativa parlamentaria también busca esclarecer los criterios técnicos que llevaron a la Junta a concluir, en una resolución emitida el pasado 25 de mayo de 2026, que la depuradora funciona de manera habitual y dentro de los límites autorizados, a pesar de que continúan registrándose episodios de olores denunciados de forma reiterada por los vecinos.

Los procuradores socialistas consideran necesario determinar si dicha evaluación tuvo en cuenta la totalidad del sistema de evacuación de vertidos o únicamente las instalaciones situadas dentro del recinto industrial. Además, solicitan información sobre posibles soluciones estructurales para acabar con el problema, entre ellas la renovación integral de la conducción existente o la recuperación de alternativas previamente estudiadas, como el desvío de los vertidos hacia el colector del Polígono de Argales.

"El objetivo es conocer toda la verdad sobre el origen de estas molestias y garantizar que se están aplicando todos los controles exigidos por la normativa ambiental. Los vecinos llevan demasiado tiempo conviviendo con una situación que afecta a su calidad de vida y tienen derecho a obtener respuestas claras y soluciones eficaces", señalan desde el Grupo Socialista.

A través de estas 30 preguntas, el PSOE reclama a la Junta de Castilla y León la máxima transparencia en la gestión de este asunto, la publicación de los informes técnicos y mediciones disponibles y la realización, en su caso, de una inspección específica sobre la totalidad de la infraestructura utilizada para la evacuación de los vertidos industriales. Los socialistas defienden que la prioridad debe ser garantizar la protección de la salud pública, la calidad ambiental de los barrios afectados y el derecho de los vecinos a vivir sin las molestias que vienen denunciando desde hace años.