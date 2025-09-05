PSOE llevará mociones a los ayuntamientos para pedir a la Junta cambios "radicales" en política forestal y de incendios

El secretario de Política Municipal del PSOECyL, Fran Díaz, (i) y el portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, José Luis Vázquez. - EUROPA PRESS

Recogen una veintena de propuestas para evitar incendios y pretenden trasladar al ámbito local el debate sobre lo ocurrido en verano

VALLADOLID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla y León presentará mociones en los ayuntamientos y diputaciones de la Comunidad para reclamar a la Junta de Castilla y León cambios "radicales" en la política forestal y la prevención de incendios y evitar así que se repita lo ocurrido este verano con los fuegos que han afectado a más de 140.000 hectáreas de superficie de la región.

Así lo han explicado el secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla y León, Fran Díaz, y el portavoz de Medio Ambiente del GPS en las Cortes, José Luis Vázquez, quienes han criticado la "negligente" actuación del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a quien han culpabilizado de lo ocurrido.

Díaz ha señalado que se trata de una iniciativa "en positivo" que trata de llevar al ámbito local el debate sobre incendios y lo ocurrido este verano, algo que considera que no se debe "olvidar" una vez arrancado el curso político.

Fran Díaz, en la presentación de esta iniciativa, ha explicado que en con ella se trata de reconocer el papel de alcaldes y concejales afectados por los incendios porque han estado "al pie del cañón" y han trabajado con "pocos" o "casi ningún recurso en algún caso" para "defender con uñas y dientes su territorio", algo que hacen 365 días al año pero también en estas situaciones "catastróficas" que ha puesto de manifiesto lo "importante" que es el mundo local.

Por ello, ha abogado por una "escucha activa" por parte de la Junta a los alcaldes y concejales y ha reclamado "que se deje de legislar a sus espaldas, que se dejen de tomar decisiones en los despachos de Valladolid sin contar, en muchos casos, con ellos porque ellos conocen las necesidades de sus territorios.

Sin embargo, ha criticado la "improvisación" de la Junta y de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que tienen a los alcaldes como los "grandes olvidados" más allá "de alguna foto propagandística" porque considera que el gobierno de Mañueco está "en KO técnico" y está "finiquitado", no solo por el final de la legislatura, sino también por la gestión que realiza. Díaz cree "fundamental" que se ponga "el foco en lo local" para que no se vuelva a repetir lo ocurrido este verano.

Con la moción se trata de trasladar el debate al ámbito local, para lo que ha pedido "valentía" a los alcaldes del PP para que también sean autocríticos, algo de lo que ha sido "incapaz" Mañueco, y que reclamen un "cambio radical" en las políticas forestales, también en lo que atañe a las diputaciones.

PARQUES COMARCALES

A este respecto, ha recordado que ya se ha pedido la profesionalización de los parques comarcales de bomberos, que en gran parte prestan servicio con voluntarios, lo que ha tenido sus consecuencias como el hecho de que en el incendio de Cipérez (Salamanca), el mayor incendio de esta provincia con 10.000 hectáreas calcinadas, no se pudiera atender el fuego porque en el Parque Comarcal de Vitigudino no había bomberos.

En esta línea, Fran Díaz ha asegurado que este ejemplo se puede trasladar a otras provincias como Zamora, donde se ha echado las culpas a los ayuntamientos o Ávila, donde se ha preguntado cómo es posible que no haya todavía parques comarcales puestos en funcionamiento "después de décadas de retrasos, después de décadas de promesas incumplidas".

Para ello, ha pedido que se diriman responsabilidades políticas, también en las diputaciones, y ha advertido de que en el PSOE serán "muy exigentes" con la llegada de las ayudas y harán un seguimiento "exhaustivo" de ello "para que esas promesas vagas en muchos casos, como ya ocurrió con el incendio de la Sierra de la Culebra en el año 2022, esta vez no se vuelvan a repetir y que esas ayudas lleguen".

Por su parte, José Luis Vázquez, que ha calificado de "irresponsable, negligente y culpable" a Fernández Mañueco por su gestión, considera que Castilla y León "merece un gobierno desde ya" y "no se puede esperar ni siquiera a marzo", motivo por el que el PSOE ha tomado una "acción de propuestas".

Vázquez ha incidido en que "la incandescencia" de estos incendios va a provocar daños "más allá de las llamas", durante más de cinco años con problemas en los acuíferos, más de diez en los problemas de fertilidad y más de 50 años en muchos territorios para recuperar una "senda de prosperidad ordenada".

Pero también ha apuntado que a través de la moción se trata de recordar el sacrificio de profesionales que "han dado hasta la vida", unos bomberos profesionales a los que la Junta no reconoce como tales y voluntarios que "jamás hubieran tenido que estar en el operativo al frente del fuego".

PACTOS

Por otro lado, en el ámbito propositivo de la moción se trata de "corresponsabilizarse" y por ello se insta a la Junta a que suscriba el Pacto de Estado frente a la emergencia climática propuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque considera que no es una cuestión "partidista" ni "fanática" sino una "dramática realidad" a la que no se ha hecho caso pese a las advertencias.

Otra reivindicación es un pacto de Comunidad ante la emergencia climática y sus efectos con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), el Diálogo Social, las universidades, las organizaciones agrarias y los propietarios forestales.

Otras propuestas, que "pueden parecer obvias pero que no lo son", es el cumplimiento de las leyes, ha asegurado José Luis Vázquez, quien ha apuntado cuestiones como la planificación que a pesar de ser obligatorio no se ha llevado a cabo, pero también que el plan forestal se lleve a efecto, que la planificación en relación con los servicios de emergencias frente a los incendios y a las emergencias "sean una realidad".

A este respecto, ha apuntado que desde 2007 la Ley de Protección Ciudadana lo establece y recientemente las sentencias han vuelto a anular ese plan de prevención frente a los incendios y las emergencias de la Junta precisamente por no contar con la participación de los ayuntamientos y diputaciones provinciales.

Pero también se hacen propuestas que tienen "mucho que ver" con las ayudas, para que "realmente lleguen al destino, que sean suficientes y que el procedimiento no sea imposible", con la declaración responsable, pero acordadas con la FRMP, sin "improvisación", por otro lado con el consenso de organizaciones agrarias y propiedad forestal, con la que ha criticado que aún no se haya reunido la Junta.

Asimismo, en la moción se reclama un consorcio autonómico de bomberos que debería haberse creado desde 2007, así como un operativo de extinción, prevención y de emergencias profesional, dotado todo el año y compuesto por funcionarios públicos, pero también con bomberos forestales reconocidos porque, ha advertido, Castilla y León es el único territorio de toda España que no lo ha hecho, cuando es el de mayor superficie forestal de todo el Estado.

"Es impresentable, es negligente y es imperdonable, imperdonable, el sacrificio de Daniel, de Emilio y de Nacho no puede pasar, no puede pasar como una especie de pase volante como pretendió el otro día el presidente Mañueco en el Pleno, es inadmisible", ha aseverado.

También considera "imprescindible" la creación de brigadas de elite a modo de las BRIF del Estado, pero con carácter autonómico, así como otras dedicadas a la investigación de incendios, entre otras propuestas.

Además, a todas las diputaciones salvo las de León y Valladolid se las insta a garantizar el servicio esencial de extinción de incendios y emergencias que cubra toda la provincia, dotada con parques comarcales y medios humanos, bomberos "funcionarios agentes de la autoridad" y medios técnicos necesarios.