El PSOE municipal de Valladolid ve a Carnero "obcecado" en una "batalla partidista" contra la nueva estación

El portavoz del Grupo Municipal Socialista atiende a los medios de comunicación. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID

VALLADOLID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha criticado este miércoles la "obcecación del actual alcalde", Jesús Julio Carnero, en las acciones judiciales relativas al proyecto de remodelación de la estación ferroviaria de Campo Grande.

El portavoz del Grupo, Pedro Herrero, ha considerado que la "batalla absurda" del alcalde 'popular' causa "perjuicios" a los ciudadanos pues utiliza "fondos públicos" para "intentar paralizar la construcción de la nueva estación de trenes", un proyecto que recuerdan que aportará una inversión de "215 millones de euros, la mayor en la historia de la ciudad".

El PSOE mantiene que el equipo de Gobierno "ha contratado un bufete de abogados de Madrid para intentar paralizar las obras, que siguen en marcha".

"Carnero se empecina en una batalla absurda sin importarle las consecuencias que puede tener para la ciudad. Y esto es especialmente grave para Valladolid. Por eso hoy desde el Grupo Municipal Socialista le instamos a que deje de hacer daño a la ciudad; que en los diez meses que le quedan como alcalde no bloquee más proyectos", ha apostillado Pedro Herrero.

"Él está en una lucha, está en la política nacional y él utiliza todo, incluso aquello que le viene bien a la ciudad, en su lucha particular contra el gobierno de España", ha señalado el edil socialista sobre el alcalde.

El portavoz socialista no ve "remedio" a la situación del equipo de Gobierno y ha aseverado que "la solución la tienen los ciudadanos" y por eso espera que el 23 de mayo del próximo año en las elecciones municipales "se abra una nueva etapa de avances para Valladolid, guiada por el interés general".

El "varapalo judicial" sobre la estación de trenes, ha relatado Herrero, "se suma a tres sentencias contrarias a las políticas del equipo de gobierno de Carnero en asuntos trascendentales" tales como la sentencia que anuló la creación del puesto denominado director de Coordinación de Políticas Públicas, "conocido como el alcalde B"; la nulidad de la Ordenanza de Movilidad y sobre los carriles de uso restringido para autobuses, taxis y ciclista), y la que declara "ilegal" la Zona de Bajas Emisiones, aunque cabe apuntar en este sentido que el TSJCyL desestimó un recurso presentado contra dicha ordenanza por Ecologistas en Acción.