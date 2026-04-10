PSOE no presentará candidato a la Presidencia de las Cortes

Carlos Martínez comparece en rueda de prensa junto a Nuria Rubio - PSOE

SORIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha descartado este vienes presentar candidato a la Presidencia de las Cortes "consciente" de su representación parlamentaria, y ha avanzado que la Ejecutiva socialista del lunes decidirá qué personas optarán a los puestos que les "corresponden" en la Mesa, la Vicepresidencia y Secretaría segundas.

Tras la celebración de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Soria, Martínez ha asegurado que por el momento el partido no ha determinado qué personas ocuparán estos dos puestos que según el Reglamento de las Cortes le corresponde por votos a los socialistas, no obstante, ha informado de que la decisión se adoptará en la Ejecutiva del partido que tendrá lugar a las 19.00 horas de lunes, pocas horas antes de la sesión de constitución del parlamento que tendrá lugar el martes 14 a las 11.30 horas.

"Ahí tendremos la propuesta para poder dar cuenta de los asientos de la mesa", ha zanjado el socialista, quien ha insistido en que es consciente de que su partido cuenta con 30 escaños frente a los 33 conseguidos por el PP en los comicios del pasado 15 de marzo.