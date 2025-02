PSOE ofrece a Mañueco negociar "sin líneas rojas" un pacto presupuestario y contra la violencia machista

VALLADOLID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla y León ha ofrecido este martes, 11 de febrero, al presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, negociar "sin líneas rojas" para "propiciar" un pacto para lograr unos Presupuestos Generales de la Comunidad y otro contra la violencia machista.

"Esto no es una cuestión de machitos o de querer imponer un criterio por encima de otro, va de sentarse en una mesa y negociar con seriedad. Por tanto no existen líneas rojas que de alguna forma fijen una posición que haga encallar la situación", ha señalado el secretario general electo del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Martínez, quien ha comparecido junto al portavoz socialista en las Cortes, Luis Tudanca, antes de reunirse con el Grupo Socialista, ha subrayado que la responsabilidad "obliga" a los grupos a coger los textos de los PGC y contra la violencia machista y buscar una "negociación seria y rigurosa" para llegar a "puntos de encuentro".

"Vamos a poner eso encima de la mesa y vamos a ver si hay alguien al otro lado", ha apostillado al respecto, para insistir en que el ofrecimiento de alcanzar acuerdos en estos ámbitos es "sin líneas rojas".

El PSOE ha reiterado así su "política de mano tendida" y "oposición constructiva" al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco para "buscar de forma consensuada una solución a los problemas" de la Comunidad.

En este sentido, Martínez ha recordado que su formación ya se ofreció a negociar la aprobación de los PGC para 2025 y ha lamentado haber "encontrado un silencio permanente" por parte de Fernández Maúeco y su grupo parlamentario a esa propuesta.

"Con evasivas rechazó la mano tendida del PSOE para resolver los problemas de la ciudadanía", ha criticado, para incidir en que la aprobación de unas cuentas es "reafirmar hacia dónde quieres dirigirte y hacia dónde quieres destinar esos 15.000 millones de euros", por lo que considera que el no dotar a la Comunidad de ello retrata la situación "de inmovilismo" del Gobierno de la Comunidad.

Frente a ello, Martínez ha realizado esta nueva oferta de diálogo "ex novo". "Ante la ante la inacción de quien no se mueve, nosotros tenemos que estar propiciando propuestas y alternativas que, creo, no son nada descabelladas y todo el mundo entiende como puro sentido común", ha defendido, al tiempo que ha recordado a la Junta que es necesaria la negociación debido a su "situación de minoría parlamentaria".

En este propósito de buscar consenso, ha hecho el llamado a "abrir un camino de diálogo y consenso" para "propiciar lo antes posible" una ley de violencia de género, lo que pasa por "la exclusión del Grupo Vox". En concreto, ha abogado por extender el pacto de Estado contra esta violencia a la Comunidad.

En este sentido, cuestionado por si el Grupo Socialista retiraría el proyecto de ley contra la violencia de género registrado para facilitar el acuerdo en la materia, Martínez ha apostado por la negociación "sin líneas rojas".

"Si ellos son los que ponen requisitos, se retirará, pero creo que la voluntad no pasa por retirarla o no retirarla, pasa por abrir una mesa de diálogo, una mesa de negociación, a través de los grupos parlamentarios, en el que en el propio desarrollo de la aprobación de las leyes, podamos llegar a un punto de encuentro. Es decir, que aquí la cuestión que tenemos que ir es al fondo, no a la forma", ha respondido el líder socialista al respecto.

Asimismo, ha destacado que la ley contra la violencia de género es para el PSOE una "emergencia", por lo que ha abogado por "acelerar algo los ritmos" y "meter la velocidad de crucero" para tenerla aprobada en este "último tramo de legislatura" de un año.

"REDOBLAR ESFUERZOS" EN EL GRUPO

Por otro lado, en relación con la reunión con el Grupo Socialista, ha señalado que se abordará la voluntad de "redoblar esfuerzo y capacidad de trabajo" en pro del "compromiso de intentar visualizar las problemáticas" de la Comunidad.

Asimismo, ha avanzado que de esta reunión no va a salir ningún cambio" y ha adelantado que en la sesión plenaria de este martes no estará en la tribuna para "no dar el gustazo a Mañueco". De este modo, ha informado de que hará el seguimiento desde el "despacho" y, además, ha criticado el horario de tarde de los Plenos, lo que, a su juicio, muestra la "desidia" de la Junta.

Por otra parte, sobre el "rearme" de la formación, Martínez ha afirmado que los cambios que se vayan realizando se harán "sin prisa" y sin "hitos temporales", si bien ha aseverado que "no va a haber grandes volantazos" ya que el proceso de transición se hace sobre los "cimientos y el trabajo" desarrollado por Tudanca.

Precisamente, este ha ahondado en que el Grupo Socialista preguntará al presidente de la Junta si considera atractiva a la Comunidad para las empresas, una cuestión que plantea con "tremenda preocupación" debido a la situación en Castilla y León.

"España se está convirtiendo en la locomotora de los países desarrollados en empleo, pero vemos con tremenda preocupacion que Castilla y León no está siendo capaz de aprovechar este momento económicos", ha avisado, para achacar esta situación a la "falta de estabilidad y corrupción".

Al respecto, ha recordado a Fernández Mañueco que la Comunidad ha tenido "tres gobiernos diferentes en menos de seis años" y ahora uno "en minoría", al tiempo que ha censurado la corrupción que se refleja en casos como los de la 'Perla Negra' o la 'trama de las eólicas'. "Si no hay estabilidad y hay corrupcion no podemos crecer y alcanzar el progreso que alcanza el país", ha censurado Tudanca.