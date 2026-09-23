PSOE pide agilizar el pago de la primera matrícula sin agotar los 6 meses y PP aclara que no se puede acortar más

Archivo - Imagen de archivo de unos estudiantes universitarios - JCYL - Archivo

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios Popular y Vox han rechazado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) del PSOE sobre matrículas universitarias que ha pedido, entre otros puntos, agilizar la tramitación, resolución y pago de las ayudas a la primera matrícula y proceder a la devolución de las cantidades adelantadas por los estudiantes "en el plazo más breve posible" y sin agotar el plazo máximo de seis meses previsto en las bases reguladoras.

"No se pueden acortar mucho más los plazos", ha explicado la procuradora del PP y exconsejera de Educación, Rocío Lucas, que ha recordado que los alumnos que reciben una beca del Ministerio no pagan matrícula por lo que la Junta de Castilla y León debe esperar primero a la resolución ministerial.

A esto ha añadido que las universidades deben certificar primero que los alumnos han completado el pago de la matrícula que se puede hacer en distintos plazos, el último con vencimiento el 24 de febrero, y ha defendido que el Gobierno autonómico ha "simplificado al máximo" la documentación que deben presentar los solicitantes, como la sustitución por declaraciones responsables "siempre que ha sido posible".

Sin embargo, el procurador socialista Javier García ha reivindicado el modelo de implantación de la gratuidad universitaria del Principado de Asturias, donde se ha aplicado un "procedimiento más sencillo" en el que sólo hay que marcar una 'X' sin necesidad de presentar ningún papel. "No podemos conformarnos con facilitar económicamente el acceso al alumnado a la universidad", ha añadido.

No obstante, PP y Vox han rechazado la propuesta socialista de establecer a partir del curso 2027-2028 un sistema de exención de matrícula que permita hacer efectiva la gratuidad en el momento de formalización y evitar así que los estudiantes tengan que adelantar el importe, como ha ocurrido este curso cuando se ha optado por la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

García ha dudado de la "idoneidad" del sistema elegido este curso y ha insistido en que la gratuidad de la primera matrícula se aplique directamente en forma de exención, "sin bases, sin convocatorias ni plazos" y sin impacto fiscal en el IRPF. A esto ha añadido la necesidad de ampliar la gratuidad de la primera matrícula universitaria a los alumnos matriculados en centros asociados de la UNED, que han quedado fuera, y la implantación de la gratuidad en los cursos sucesivos con respecto al rendimiento académico.

"Hacen bien en leer el BOCyL, se ha publicado el pasado lunes", ha ironizado Rocío Lucas respecto al primer punto de la PNL del PSOE que instaba a la Junta a publicar de manera inmediata la convocatoria de estas ayudas que tanto el PSOE como la portavoz de UPL, Alicia Gallego, han tachado de electoralistas a lo que la leonesista ha añadido que no se prima el esfuerzo de los estudiantes ni habla de la necesidad de un empadronamiento mínimo.

En el caso de Vox, la procuradora María Luisa Calvo ha acusado al PSOE de generar una "polémica artificial" con estas ayudas si bien ha apostado por que la Administración tramite las ayudas con diligencia para que el dinero llegue a los beneficiarios una vez completado el procedimiento. En este sentido, ha asegurado que su grupo estará vigilante para que los compromisos asumidos por el Gobierno de coalición se conviertan en realidades.

Por su parte, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, se ha referido a la medida de la Junta como "un buen punto de partida" si bien ha lamentado que ha faltado planificación en la implantación y ha pedido que las dudas y la incertidumbre de este curso no se repitan el próximo.

"Es absoluta y totalmente incoherente, le estamos pagando los sorianos la matrícula a uno que viene de Zaragoza a estudiar a Soria y sin embargo el soriano que va a Zaragoza no tiene matrícula gratis. Desde luego no hay quien entienda esto", ha zanjado por su parte el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña.