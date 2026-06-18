PSOE pide la comparecencia de González Corral para que explique el "recado" que le ha dejado Quiñones con los incendios

VALLADOLID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido la comparecencia de la nueva consejera de Medio Ambiente y Energía, la 'popular' María González Corral, para que explique en las Cortes de Castilla y León "la realidad del recado" que le ha dejado su antecesor en el cargo, el también 'popular' Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Así lo ha avanzado el portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, que ha aclarado que la petición de la comparecencia de González Corral es monográfica sobre incendios e independiente por lo tanto de la comparecencia de la titular de Medio Ambiente y Energía para explicar el programa de legislatura --estas tendrán lugar previsiblemente del 13 al 20 de julio--.

"Necesitamos saber con certeza, mediante una comparecencia, cuál es la realidad de cómo está el servicio de prevención de incendios forestales porque lo que nos trasladan --los profesionales--, una vez más, es precariedad de medios y no haber aprendido absolutamente nada de lo que llevamos reiterando durante tantos meses, desde el pasado mes de junio y antes", ha pedido Martínez que ha insistido en la necesidad de conocer "con luz y taquígrafos" la situación del operativo tras "la espantada" de Suárez-Quiñones.

Martínez ha advertido a la Junta de Castilla y León de que en este asunto no valen "las cortinas de humo" como la que ha supuesto, a su juicio, la creación de la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios Forestales que ha asumido Ángel Sánchez que, según ha recordado el socialista, "formaba parte del mismo entramado de fracaso" que ha habido en la Comunidad.

"No vale con esas frases de que hemos aprendido del pasado si luego los hechos son tan tozudos y tan contundentes que nos llevan a que las reivindicaciones de los profesionales son exactamente las mismas y que, además, todo se puede agravar", ha advertido tras lo ha cargado contra el "caos organizativo" que va a generar el reparto de competencias "desde Madrid" del nuevo Gobierno PP-Vox, donde la política de extinción de incendios está por un lado, la política de gestión forestal por otro y la política de protección civil en un tercero.

"No basta con remover. Renovar no significa mejorar y nada es susceptible de no poder empeorar", ha zanjado el dirigente socialista ente la "sensación de caos y de dejadez que está tomando el comienzo de Legislatura".