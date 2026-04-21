El PSOE pide a la Diputación de Valladolid la instalación de contadores digitales de agua en todos los pueblos

VALLADOLID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial Socialista ha pedido a la Diputación de Valladolid la instalación de contadores digitales de agua en todos los pueblos con el objetivo de que el sistema "sea realmente efectivo".

En un comunicado recogido por Europa Press, el PSOE ha señalado que el Gobierno de España puso en marcha en 2022 el Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (Perte) Digitalización del Ciclo del Agua, con tres convocatorias de subvenciones, la segura de ella que otorgó una subvención de 9,9 millones de euros para un proyecto total de 12 millones Gesaguavall, de la institución provincial.

Entre las medidas destacadas del proyecto está la actualización de los contadores de 21.999 viviendas del total de 74.455 abonados existentes en los municipios en los que está prevista la actuación, lo que representa un 29,53 por ciento de los existentes, y beneficia a 169 municipios.

Sin embargo, el PSOE ha precisado que si bien "se anuncia que el proyecto beneficia prácticamente a toda la provincia", pues 169 municipios "suponen el 75 por ciento de la población", esto "está muy lejos de la realidad".

"Lo que no se cuenta es que solamente se digitalizan aproximadamente 100 contadores por municipio y el total llega escasamente al 30 por ciento de todos los abonados", ha apuntado el portavoz del PSOE, Francisco Ferreira, quien ha cuestionado "qué sentido tiene que en un pueblo estén digitalizados sólo una parte de los contadores si el objetivo es controlar la gestión integral del agua para aumentar la eficiencia en su uso".

Ferreira ha subrayado, en este sentido, que es necesario que "todos los contadores estén digitalizados para que el sistema sea realmente efectivo".

En este contexto, el PSOE ha advertido de que esto supone una "discriminación", puesto que los vecinos cuyos contadores no están digitalizados, "no pueden beneficiarse de las ventajas que estos aportan como la detección de fugas o la lectura automática".

Asimismo, ha censurado que la Diputación de Valladolid haya renunciado a solicitar la tercera convocatoria de subvenciones del Perte del Agua convocadas por el Gobierno de España, lo que llevó al Grupo Socialista a preguntar en el Pleno sobre el motivo, a lo que obtuvo como respuesta la complejidad del proceso de solicitud y que se estaba ejecutando la segunda convocatoria.

"No se entiende cómo el equipo de Gobierno del PP renuncia a este dinero en un plan esencial para la modernización de nuestros pueblos sin tan siquiera presentarse. Y se entiende menos sabiendo que otras diputaciones sí lo han solicitado", ha manifestado el portavoz del Grupo al respecto.

Igualmente, ha avisado de que si se quiere que un plan de esta naturaleza sirva a su propósito, "gestionar de forma sostenible y eficiente un bien tan esencial para el desarrollo de la provincia como es el agua", en un contexto de "amenazas cada vez mayores" como el cambio climático, es "imprescindible proveer los recursos necesarios para abordarlo de forma completa".

Por ello, el Grupo Socialista llevará al Pleno de la Diputación del próximo día 24 de abril la necesidad de poner en marcha un proyecto complementario al Perte del Agua para la instalación de contadores digitales de agua en todos los municipios y entidades locales menores de la provincia.

"Si la Diputación no solicita las subvenciones destinadas a este fin, debe asumir su coste, no es aceptable que se ponga en marcha un plan y luego se pidan sólo parte de las ayudas para que al final se quede a medio hacer", ha concluido Ferreira.