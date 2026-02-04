El PSOE pide un informe jurídico sobre la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones para evitar su anulación

El Concejal Chema Collados (I) Y El Portavoz Del PSOE En El Ayuntamiento, José Luis Mateos (D). - GRUPO SOCIALISTA DE SALAMANCA

SALAMANCA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha reclamado este miércoles un informe jurídico sobre la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) "para evitar posibles anulaciones judiciales" y ha advertido de que "debe suspenderse si el resultado es desfavorable".

Los concejales socialistas llevarán al próximo Pleno del Ayuntamiento una moción para instar al equipo de gobierno a revisar de manera inmediata la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones tras la resolución emitida por el Procurador del Común de Castilla y León, "que advierte de importantes deficiencias jurídicas y procedimentales en su implantación".

"El informe del Procurador del Común viene a confirmar lo que llevamos diciendo desde hace dos años: la Zona de Bajas Emisiones del Partido Popular se hizo deprisa, mal y sin la base técnica y jurídica que exige la ley", ha señalado el portavoz socialista, José Luis Mateos, quien ha aclarado que no piden "eliminar" la ZBE, sino "hacerla bien, con datos, planificación y seguridad jurídica".

Los socialistas han recordado que en febrero de 2024 presentaron alegaciones a una ordenanza que consideraban aprobada "únicamente para cumplir el expediente y no perder los fondos europeos, con una aplicación retrasada hasta 2029 y plagada de lagunas".

Entre ellas, han recordado que ya advirtieron de la ausencia de datos "reales" de contaminación que justificaran la delimitación de las zonas, la inexistencia de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible previo -con un plan vigente de hace más de una década- y la "falta de análisis" del impacto social y económico de las medidas adoptadas.

El informe del Procurador del Común ha incidido en estas cuestiones, ha apuntado el PSOE, que ha señalado que se han aprobado "restricciones sin un diagnóstico previo de la movilidad ni de la calidad del aire, vulnerando principios básicos como el de proporcionalidad y alterando el orden lógico de actuación que exige la normativa vigente".

El concejal socialista Chema Collados ha explicado al mismo tiempo que la moción plantea "iniciar de inmediato la revisión de la ordenanza para adaptarla plenamente a la legislación, al Real Decreto que regula las Zonas de Bajas Emisiones, a la jurisprudencia existente y a las consideraciones del propio Procurador".

CORREGIR A TIEMPO

Además, se solicita la elaboración de un informe jurídico específico y, en caso de que la evaluación sea desfavorable, la suspensión de la aplicación de la ordenanza hasta completar el proceso de revisión y modificación.

"Es mucho más sensato corregir ahora que enfrentarnos dentro de unos años a una sentencia que anule la ordenanza o las sanciones, como ya ha ocurrido en otros municipios", ha señalado Collados, quien ha criticado además que el Partido Popular haya utilizado los fondos europeos para poner en marcha cámaras destinadas a controlar el acceso a la zona monumental, "maquillando con la ZBE lo que en realidad son sanciones por entrar en una zona ya restringida".

El Grupo Municipal Socialista ha insistido en que Salamanca necesita una Zona de Bajas Emisiones "eficaz, justa y legalmente segura, basada en datos reales, planificación previa y medidas que mejoren realmente la movilidad y la calidad del aire".