El PSOE pide a la Junta un plan de 150 millones de euros en ayudas directas al sector primario de CyL

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, junto a los representantes de las OPAs. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha pedido a la Junta que ponga en marcha un plan de 150 millones de euros en ayudas directas que para paliar la actual situación del campo de la Comunidad, que "se asfixia", y ha propuesto, asimismo, alcanzar un pacto autonómico "por la competitividad del sector primario".

Martínez se ha reunido este jueves con el presidente de Asaja de Castilla y León, Donaciano Dujo; el coordinador de Unión de Campesinos (UCCL), Jesús Manuel González Palacín; el secretario general de Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Aurelio González, y el coordinador de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganadores (COAG), Lorenzo Rivera, para abordar los "problemas estructurales" que afectan al campo.

El líder socialista ha conocido así las peticiones de las OPAs en un contexto en el que el campo se encuentra en un "momento crítico", de "pérdida progresiva de competitividad", una situación "durísima" agravada "por el incremento de los fertilizantes y de los hidrocarburos".

Ante ello, ha puesto en valor las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno de España, que "ha puesto encima de la mesa 150 millones de euros para el sector primario" de la Comunidad -- 117 millones para fertilizantes y unos 33 para gasóleo--, medidas que "necesitan tener continuidad". "Ese será el trabajo que nosotros debemos ponernos como deberes frente a nuestro propio Gobierno de España", ha aseverado.

En este sentido, ha explicado que existe un remanente de 50 millones de euros correspondientes a Castilla y León que no se han gastado aún, de manera que se ha comprometido a "trabajar" para que el Gobierno use esta cantidad en nuevas ayudas para el sector primario castellano y leonés.

"Es un compromiso de trabajo que se pone en el PSOE y trabajaremos a través del grupo parlamentario y las reuniones que tengamos que desarrollar y celebrar con responsables ministeriales para poderlo conseguir", ha asegurado.

Asimismo, Martínez ha exigido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que "atienda" al sector primario de Castilla y León y ponga en marcha, "de forma inmediata", una cuantía de 150 millones de euros en ayudas directas al sector, que "complementen" los 150 millones dispuestos por el Ejecutivo central. "El sector primario se está asfixiando y necesita de alguien más que el Gobierno de España", ha remarcado.

El objetivo, ha incidido, es "paliar la situación extraordinaria, que ya se está convirtiendo en ordinaria, del incremento abusivo que están sufriendo (los profesionales del campo) con el precio de los fertilizantes y con el precio de los combustibles".

En este contexto, se ha referido también al consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Pino, a quien ha criticado por decir que tiene un "plan" frente a la situación, mientras no hay Presupuestos en la Comunidad.

"Bueno, que se ponga encima de la mesa ese plan, que se dé a conocer a las organizaciones agrarias, que se dé a conocer a los grupos políticos y contará con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, si es un plan sin engaños, si tiene una cuantía presupuestaria cierta y si alcanza los 150 millones de euros", ha manifestado.

Martínez ha insistido así en que Fernández Mañueco tiene que dejar la "hamaca" y la "toalla" e "incorporarse a trabajar de una vez por todas", en esta ocasión en apoyo a los agricultores y ganadores que "están sufriendo un abandono total y absoluto de la Consejería en cuanto a ayudas", también en el caso de las afectados por los incendios forestales y las explotaciones avícolas afectadas por la enfermedad de Newcastle.

"La inacción, la pasividad, el pasotismo de la Junta de Castilla y León por la ausencia del liderazgo, por la ausencia de que no haya nadie al mando y que el señor Mañuelo siga de vacaciones, se traslada luego en la guardería y en estas peleas de guardería entre consejerías y luego en los malos resultados en lo que es la solución a las problemáticas que tenemos", ha lamentado al respecto.

Con todo, ha urgido a la puesta en marcha de ese plan de apoyo al sector, mediante ayudas directas y "consensuado con las organizaciones agrarias".

PROPONE UN PACTO POR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

Sin embargo, también ha reconocido que con ayudas directas "no se va a poder resolver el problema estructural que tiene el sector primario de Castilla y León", y ha propuesto seguir "una hoja de ruta mucho más ambiciosa" para llegar a un pacto autonómico.

Así, ha reclamado alcanzar, en medio plazo, un "pacto por la competitividad del sector primario de Castilla y León", que "reconozca la debilidad estructural" actual e impulse "políticas activas que ganen influencia en el ámbito europeo y nacional", y en las que se asuman "responsabilidades".

"Necesitamos ser conscientes de lo que nos estamos jugando", ha advertido, para subrayar que el sector primario es "absolutamente clave para mantener vivos los municipios y el territorio rural", motivo por el que el PSOE también respaldará la movilización convocada por las OPAs el próximo 27 de agosto frente a la sede de la Presidencia de la Junta.

PETICIONES DE LAS OPAs

Tras la reunión y los compromisos adquiridos por parte del PSOE, el presidente de Asaja ha avisado de que el campo de Castilla y León "está en ruina" y, en concreto, el sector agrícola cerealista perderá "300 millones de euros", de manera que el inicio de la campaña 26-27 "no se puede plantear de forma normal" en la Comunidad.

En este contexto, ha criticado que la Unión Europea hace la "peor política para defender a sus agricultores", mientras ha puesto en valor la ayuda del Gobierno de España, si bien la ha tildado de "insuficiente", motivo por el que ha reclamado el uso del mencionado remanente de 50 millones de euros.

De esta forma, ha llamado a la UE, el Gobierno y las comunidades autónomas a actuar, además de con ayudas, con la bajada de costes y la subida del precio del cereal. "El campo no quiere vivir de ayudas, quiere vivir de precios, de dignidad, tener la cabeza alta, producir alimentos y ganar dinero", ha sentenciado.

Por su parte, el coordinador de UCCL ha demandado "ayudas de forma urgente y con cuantía suficiente", que estén "bien diseñadas" y beneficien al que más lo "necesita", a la vez que ha pedido que se mejoren los seguros agrarios y que la PAC llegue a profesionales "a título principal".

Igualmente, ha hecho hincapié en la necesidad de una ley antiespeculación para que las petroleras "que están ganando más dinero que en toda su vida los agricultores y ganaderos", no especulen.

En la misma línea, el secretario general de UPA ha compartido la petición del PSOE de que la Junta ponga en marcha 150 millones de euros en ayudas directas al sector primario y ha reclamado que se cumpla la ley de cadena alimentaria que dice que no se puede trabajar a pérdidas. En este aspecto, González ha reclamado que la Junta informe de los resultados de la Dirección de Cadena Alimentaria.

Por otra parte, ha señalado a otros problemas del sector como la mejora de los seguros y la incorporación de jóvenes, un contexto en el que ha señalado que en Castilla y León hay un "problema serio" porque la Junta considera que una personas se ha incorporado al sector por "tener seis conejas o tres cerdas".

Finalmente, el representante de COAG ha advertido de que la situación es "crítica" y de que, de seguir así, "seguirán desapareciendo las hectáreas dedicadas al cereal", ante lo que ha reclamado la "implicación" de todas las administraciones.