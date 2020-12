PSOE pide que Mañueco comparezca ante el Pleno de Cortes por su "omertá" sobre la Kitchen

VALLADOLID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista de la Comisión de Interior en el Congreso y miembro de la Comisión de Investigación sobre Kitchen, David Serrada, ha anunciado este lunes que se registrará en la Cámara Baja la petición de comparecencia de Ignacio Cosidó para que ofrezca explicaciones sobre la Operación, mientras que la secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, ha anunciado la petición de comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el Pleno de las Cortes por su "omertá" en este asunto.

Ana Sánchez ha insistido en que este caso ha vuelto a situar a "Sicilia y León" en el mapa de la corrupción del país y ha criticado la ausencia de explicaciones por parte del presidente de la Junta durante todo este tiempo. "Altos cargos del PP se dedicaron décadas a desvalijar las arcas públicas", ha aseverado.

Para Sánchez, la trama Kitchen evidencia que el PP antepone los intereses de Génova a los intereses de Castilla y León. Así, la secretaria de Organización ha considerado que la designación de Ignacio Cosidó como asesor de la Presidencia de la Junta es consecuencia de las "cesiones" de Mañueco a Pablo Casado.

"Desde el primer día que firmaran el pacto de la rapiña --PP-Cs-- todo ha sido denigrar la calidad democrática de nuestras instituciones", ha señalado Sánchez, quien ha criticado el incremento del "114 por ciento" en "asesores a dedo".

Así, ha señalado que en el momento en el que desde la Junta se designa a Cosidó éste ya era conocido por sus prácticas "poco recomendables", algo por lo que el PSOE ha pedido explicaciones a Mañueco en numerosas ocasiones, frente a lo que Alfonso Fernández Mañueco ha dado una "orden clara" de "silencio" en la Junta, un silencio que ha calificado de "omertá", en referencia al silencio de los mafiosos sicilianos.

"Un presidente que no da explicaciones es un presidente que tapa la corrucipon, lo que no puede tapar Alfonso Fernández Mañueco son hechos incuestionables, es preocupante que Mañueco no haya dicho esta boca es mia".

Ante esta situación, esta misma mañana el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en las Cortes la solicitud de comparecencia "inmediata" de Alfonso Fernández Mañueco ante el Pleno de la Cortes para explicar sobre esta situación, para lo que confía en contar con el respaldo de Ciudadanos al constituirse como el partido "adaliz" en la lucha contra la corrupción, ya que, de no ser así, al PSOE le gustaría conocer la opinión de la secretaria general de la formación naranja, Inés Arrimadas.