PSOE pide un Pleno Extraordinario para que Carnero decida si "soterra, recula o disuelve"

VALLADOLID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha registrado esta mañana la solicitud de un Pleno Extraordinario para que el alcalde, Jesús Julio Carnero, decida entre la "integración o la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV)". "O soterra, o recula o disuelve".

"Se acabó el tiempo de tomar el pelo. Ha llegado el momento de tomar una decisión y tiene que elegir si la ciudad de Valladolid sigue adelante con la integración ferroviaria que tiene garantizada y está en marcha, al Ayuntamiento solo le queda 35 millones que poner de la integración ferroviaria, o si disuelve la sociedad y se queda todo como está", ha zanjado el portavoz del grupo, Pedro Herrero, en declaraciones a los medios.

Carnero tiene ahora 15 días hábiles para fijar la fecha del pleno. "Si pasa ese plazo y no lo ha hecho, cuentan diez días hábiles y automáticamente quedaría convocado para las 12 del mediodía del décimo día hábil después de la finalización de ese plazo. Así que si no me fallan las cuentas estaríamos hablando del 5 de abril aproximadamente", ha puntualizado.

Herrero ha recordado que en 2017 la SVAV tomó una decisión "muy importante" como fue poner solución a la "quiebra técnica del proyecto antiguo de soterramiento" que, en sus palabras, tenía que haber estado terminado en el año 2006. "Y allí se decidió que el Ministerio se hiciera cargo de la deuda, de los 400 millones, y pusiera en marcha un convenio de integración ferroviaria que es el que se está ejecutando en este momento", ha explicado.

En seis años, "con distintos ministros de distintos color político", se ha ido avanzando hasta 2023. "En el año 2023 hay elecciones municipales y hay un candidato, el señor Carnero, que saca de la chistera una propuesta estrella que es volver a recuperar la ilusión de aquel soterramiento quebrado de unos años atrás. Esto para sorpresa de todos sale elegido y llega el momento de cumplir. Él garantizó que haría el soterramiento gobernara quien gobernara en España. Y lo hizo sin proyecto alternativo, sin presupuesto y sin dar plazos. Sacó cifras distintas que nadie sabe de dónde salían, y desde entonces se ha dedicado a intentar boicotear la operación de integración", ha resumido.

Herrero ha afeado al regidor que haya creado una Mesa de Soterramiento con "extras para que salgan en el spot publicaitario que monta todos los meses" y que, en sus palabras, "no sirve absolutamente para nada" y "cargar contra el ministro Puente", que ahora es el "culpable, cuando la integración ferroviaria la propuso un ministro del Partido Popular", ha precisado.

Para el dirigente socialista el relato ya no da "más de sí", sobre todo "después del informe de Adif", único organismo que, en su opinión, puede hacer un "informe técnico serio" y en el que se demuestra que "independientemente ya del precio" es "inviable técnicamente".

"Si en Valladolid se hubiera hecho el soterramiento que se pensó en el año 2003, ahora mismo, ese soterramiento estaría obsoleto. Es imposible que el tráfico ferroviario que demanda la ciudad de Valladolid fuera absorbido con el túnel que en su día se planteó y que jamás se construyó", ha zanjado.

De ahí que haya pedido no poner "en tela de juicio a los técnicos, asuma el documento y tome una decisión", motivo por el que los socialistas han registrado la solicitud de este Pleno Extraordinario.

BOICOT

Herrero considera que el alcalde está boicoteando la integración porque, aunque se está cumpliendo el calendario, las decisiones se habían tomado siempre "por unanimidad hasta que llegó el señor Carnero".

"El señor Carnero rompe la unanimidad y rompe el consenso y empieza a abstenerse o a votar en contra de algunas decisiones. Por ejemplo, el presupuesto de la sociedad para 2024 empieza a decir que no pongamos el dinero de la aportación de los 11 millones que ya la Junta ha aportado y que el propio ayuntamiento va a tener en pocos días que aportar, antes de que acabe el mes de marzo", ha lamentado.

"Él dijo que iba a soterrar. Pues que soterre. Y si no soterra, que deje integrar. Y si no quiere dejar integrar, pues que disuelva la sociedad. Y ya está. Y pasamos capítulo de esto", ha finalizado.