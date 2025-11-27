El PSOE plantea 14 enmiendas a los presupuestos de la Diputación de Ávila valoradas en cerca de doce millones

El PSOE en la Diputación de Ávila presenta 14 enmiendas a los presupuestos - PSOE

ÁVILA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial Socialista ha presentado este jueves un total de 14 enmiendas al presupuesto de la Diputación de Ávila, un paquete valorado en cerca de doce millones que, según han defendido, responden a medidas "realistas, necesarias y orientadas a mejorar la vida de la gente".

La portavoz socialista, María del Carmen Iglesias, ha detallado que entre las propuestas registradas se han incluido la creación de un Sistema Provincial de Transporte Público, una iniciativa "inédita en la institución", que "pretende garantizar la movilidad en los municipios y facilitar el acceso a servicios esenciales".

"La Diputación no puede seguir mirando hacia otro lado mientras muchos pueblos quedan aislados", ha señalado, a la vez que ha defendido un modelo "moderno y eficiente que conecte a la ciudadanía y favorezca la igualdad de oportunidades en el medio rural".

Otro bloque de las enmiendas se centra en la redistribución de las subvenciones provinciales, apostando por un "sistema de concurrencia competitiva" que permita "que los recursos públicos lleguen a más entidades, con criterios claros y transparentes".

El PSOE considera que las subvenciones nominativas "tienden a concentrar la ayuda en unos pocos y dejan fuera a quienes no están en la órbita del gobierno provincial", por lo que reclaman un reparto más equitativo entre colectivos, asociaciones y ayuntamientos.

El grupo ha planteado igualmente la creación de un Fondo Extraordinario para Obras Urgentes, destinado a responder de manera ágil a daños provocados por tormentas, temporales u otras incidencias municipales, ya que hasta ahora, dicen, "cuando un ayuntamiento sufre un problema grave tiene que llamar, insistir y casi rogar para que la Diputación colabore", y consideran necesario "poner fin a esa dependencia personalista".

Las enmiendas incluyen también una inversión destacada para la mejora del Centro Residencial, después de que su situación haya generado quejas de usuarios, familias y trabajadores. "Es un servicio esencial y merece una atención prioritaria", por lo que plantea un refuerzo económico destinado a mejorar la atención, los recursos humanos y las condiciones del centro.

El Grupo Socialista ha asegurado que su propuesta "representa una oportunidad para construir una Diputación más útil, más social y más equitativa", al tiempo que ha insistido en que las enmiendas son "realistas, necesarias y orientadas a reforzar los servicios y atender las necesidades de los vecinos de la provincia".