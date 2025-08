PSOE plantea "mejoras" en la ordenanza que regula el uso de la bici al estar "desconectada de la realidad ciclista"

VALLADOLID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha presentado alegaciones para "mejorar" la regulación del uso de la bicicleta y de la movilidad por carriles especiales y para que la ordenanza sea "razonable, clara, comprensible y útil para lograr una convivencia efectiva entre peatones, ciclistas, VMP y vehículos motorizados" al entender que está "desconectada con la realidad ciclista de la ciudad".

El concejal Luis Vélez ha aclarado que el texto del equipo de Gobierno "PP-Vox ignora que la nueva ordenanza está motivada por la sentencia contraria a los cambios en la movilidad, declarados ilegales".

A través de un comunicado remitido a Europa Press, el Grupo Municipal recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró nula de pleno derecho la Ordenanza Municipal sobre los carriles de uso restringido en la ciudad, aprobada el 30 de octubre de 2023 en Pleno con los votos de PP y Vox y que afecta a los carriles para autobuses, taxis y ciclistas.

"El detonante de la nueva normativa es el varapalo judicial a Carnero y, sorprendentemente, en el texto ni siquiera se menciona la sentencia, ni que el Ayuntamiento tiene obligación de cumplirla, pero esta es la realidad. Cambian la normativa porque están obligados por el Tribunal Superior de Justicia", ha precisado Luis Vélez.

La nueva ordenanza aprobada inicialmente presenta "carencias importantes que van en contra de su objetivo declarado de fomentar una movilidad sostenible, segura e inclusiva", ha añadido.

En el análisis, Vélez ve la normativa de "excesiva complejidad". "La ordenanza es densa, demasiado técnica y difícil de interpretar. Contiene un exceso de artículos, apartados y excepciones que dificultan su comprensión por parte de la ciudadanía, generando confusión más que seguridad. Es una Ordenanza demasiado prohibicionista", ha detallado.

Para el socialista repite normas y utiliza conceptos genéricos. "Algunas disposiciones se duplican en distintos artículos (como la prioridad peatonal o la necesidad de desmontar), y se utilizan expresiones ambiguas como alta densidad peatonal o espacio suficiente, que dejan demasiado margen a la interpretación. Esto puede dar lugar a sanciones arbitrarias y a inseguridad jurídica", ha abundado.

Además, entiende que esta desconectada "con la realidad ciclista de la ciudad", al partir de una premisa que, para el socialista, "no es real" ya que Valladolid no cuenta, en sus palabras, con una red ciclista "continua y segura". "Es decir, se regula sin tener en cuenta que la ciudad aún no tiene una infraestructura ciclista adecuada", ha detallado.

Por último, Velez ve en la ordenanza carencias en cuanto al "enfoque educativo y de acompañamiento". "Pone el énfasis en lo que no se puede hacer, pero no ofrece medidas para educar, promover o facilitar el uso seguro de la bicicleta. No contempla acciones pedagógicas ni refleja una estrategia clara de impulso a la movilidad activa. En el preámbulo se hace referencia hasta en dos ocasiones a las bicicletas y vehículos de movilidad personal como medios de transporte alternativos. Esta denominación no es correcta, puesto que no son alternativos, sino que son un "medio de transporte más", concluye.