PSOE pregunta en las Cortes por la decisión de Diputación y Junta de no enviar bomberos de Béjar al fuego de Candelario

SALAMANCA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los procuradores del PSOE por Salamanca Fernando Pablos, Rosa Rubio y Carmen García preguntarán en las Cortes de Castilla y León por la gestión que realizó la Diputación de Salamanca junto al Gobierno autonómico y los motivos por los que no se enviaron bomberos de Béjar al fuego de Candelario.

Los socialistas piden información y explicaciones relativa la incendio que en los pasados días asoló el norte de Cáceres, limítrofe con la provincia de Salamanca, "y que amenazó con llegar de manera muy peligrosa al municipio de Candelario y su término municipal", han incidido los socialistas en un comunicado recogido por Europa Press.

Los procuradores salmantinos interpelan y quieren conocer con certeza si la Diputación ofreció la colaboración de los bomberos del Parque de Béjar, que son de su competencia, "y estaban a escasos kilómetros del incendio antes mencionado, a la Junta de Castilla y León para ejercer labores y participar en su extinción", han añadido.

Los socialistas, en base a las informaciones periodísticas y a las propias declaraciones de algunos bomberos del Parque de Béjar, en las que se asegura que en ningún momento recibieron indicación ni comunicación tanto por parte de la Diputación como de la Junta para ayudar en las tareas de extinción del incendio de la Jarilla, se interesan por conocer los motivos por los que desde ambas administraciones no se decidió "ni se valoró la posibilidad de ofrecer a la Junta de Extremadura la colaboración, tanto en personal como en medios, del Parque de Bomberos de Béjar".

Para concluir, y en caso de que esta posibilidad sí fuese valorada y se requiera o se consultara la autorización por parte de la Institución provincial hacia la Junta, los parlamentarios socialistas salmantinos han demandado "que se explique en qué medida se hizo, cómo se hizo, cuál fue la respuesta del gobierno autonómico y sus responsables en esta materia y, las razones que imperaron para que la participación de bomberos de Béjar en la extinción no se llevara a efecto".