El PSOE pregunta a la Junta y Mañueco por "20 años de desprecio" a Valladolid con el bloqueo de la reforma del Clínico

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los procuradores y procuradoras socialistas por Valladolid en las Cortes de Castilla y León han registrado hoy una batería de preguntas parlamentarias dirigidas a la Junta para exigir explicaciones por la situación de bloqueo y retraso permanente de las obras de reforma integral del Hospital Clínico Universitario.

El Grupo Parlamentario Socialista denuncia que, después de más de 20 años desde el inicio del proyecto de modernización del centro hospitalario, la Junta sigue sin completar unas obras fundamentales para garantizar una atención sanitaria digna y adaptada a las necesidades actuales de Valladolid y de Castilla y León.

Los procuradores socialistas critican que, de las cinco fases inicialmente previstas, únicamente se hayan ejecutado tres, mientras las dos restantes permanecen prácticamente paralizadas, sin planificación clara, sin fechas concretas y sin una consignación presupuestaria suficiente.

Además, recuerdan que el propio presidente de la Junta de Castilla y León volvió a comprometerse públicamente con la reforma del Hospital Clínico durante la campaña electoral, pese a que el Partido Popular lleva gobernando Castilla y León desde hace 38 años y Mañueco acumula ya ocho años al frente del Ejecutivo autonómico.

"Resulta inaceptable que Valladolid lleve más de dos décadas esperando una reforma hospitalaria imprescindible mientras la Junta acumula promesas incumplidas y retrasos constantes. El Hospital Clínico es un ejemplo evidente del abandono y del desprecio con el que el Partido Popular ha tratado a Valladolid durante todos estos años", señalan desde el PSOE.

El Grupo Socialista recuerda que esta situación mantiene importantes deficiencias estructurales y asistenciales en el hospital de referencia de Valladolid, con problemas de saturación, habitaciones compartidas en condiciones inadecuadas, falta de baños en determinadas estancias y espacios que no garantizan ni la intimidad ni el bienestar de los pacientes ni unas condiciones adecuadas para los profesionales sanitarios.

Por ello, los procuradores socialistas exigen a la Junta que explique las razones de esta demora permanente, que concrete si existe una voluntad real de finalizar definitivamente la reforma y que detalle un calendario claro y un plazo concreto para culminar unas obras "que no pueden seguir eternamente en fase de promesa". "Los pacientes, los profesionales sanitarios y toda la ciudadanía de Valladolid merecen un hospital moderno y unas instalaciones del siglo XXI. Después de tantos años de retrasos, excusas e incumplimientos, la Junta debe dejar de mirar hacia otro lado ante una necesidad urgente para Valladolid", concluyen los socialistas.