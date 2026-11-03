El PSOE presenta once enmiendas por casi dos millones para los Presupuestos de Ávila de 2027. - PSOE DE ÁVILA

ÁVILA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ávila ha presentado once enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos Municipales para 2027, que suman un importe total de 1.829.000 euros. La iniciativa busca incorporar actuaciones destinadas a responder a las demandas vecinales y mejorar las cuentas diseñadas por el equipo de Gobierno de Por Ávila.

La portavoz socialista, Eva Arias, acompañada por los concejales Julia Jiménez y Fernando Contreras, ha explicado en rueda de prensa que se trata de medidas "constructivas y realistas" que recogen iniciativas defendidas durante el mandato y en su programa electoral de 2023. En este sentido, ha subrayado que las propuestas se estructuran en tres bloques: inversiones financieramente sostenibles, refuerzo de partidas existentes y creación de nuevas líneas de actuación.

El primer bloque reúne 1,6 millones de euros para financiar con remanentes del presupuesto de 2026 tres proyectos prioritarios de inversión. Entre ellos figuran 300.000 euros para la renaturalización y adquisición municipal de la antigua Fábrica de la Luz, otros 300.000 euros destinados a la mejora integral del parque de El Soto--con mejoras en pistas de pádel, circuitos, iluminación y aseos--y un millón de euros para reforzar la capacidad del abastecimiento de agua doméstica.

El segundo bloque agrupa seis enmiendas con un importe de 143.000 euros para incrementar partidas ya contempladas. La mayor cuantía corresponde al Servicio de Ayuda a Domicilio, con 100.000 euros adicionales para reducir listas de espera; a lo que se suman 20.000 euros para cheques regalo de apoyo al comercio de proximidad, 8.000 euros para talleres de personas con discapacidad, 6.000 euros para prevención de adicciones en centros educativos, otros 6.000 euros para aseos de personas ostomizadas en el Centro de Recepción de Visitantes y 3.000 euros para huertos urbanos.

Finalmente, el tercer bloque plantea 86.000 euros para dos nuevas líneas no previstas en el proyecto inicial. Por un lado, se proponen 80.000 euros para la limpieza y mantenimiento anual preventivo de los cauces de los ríos; y, por otro, 6.000 euros para costear el transporte escolar de los alumnos de Urraca Miguel y Bernuy-Salinero ante la falta de cobertura autonómica, unas propuestas cuya inclusión será, según ha advertido Arias, "determinante" para definir el voto socialista en las cuentas de 2027.