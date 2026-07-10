El PSOE propone asfaltar y acondicionar el aparcamiento del Estadio José Zorrilla .

VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) - El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha propuesto el asfaltado y acondicionamiento del entorno del Estadio José Zorrilla este mismo verano. Es la propuesta positiva que plantea para poner fin al progresivo deterioro del aparcamiento.

El contrato de Conservación del Ayuntamiento permite actuaciones de este tipo y, por tanto, los socialistas apuntan que si el equipo de gobierno PP-Vox acepta este acuerdo las obras estarían realizadas antes de las Fiestas y Ferias de la Virgen de San Lorenzo y antes del inicio de la nueva temporada del Real Valladolid, considerando que el primer partido en casa del equipo dirigido por Fran Escribá no se disputará hasta el mes de septiembre.

El Estadio Municipal José Zorrilla es uno de los principales equipamientos públicos de Valladolid y un espacio por el que cada temporada pasan decenas de miles de vecinos, visitantes y aficionados. Sin embargo, el Grupo Socialista entiende que la imagen que ofrecen los accesos y el aparcamiento resulta hoy impropia de una ciudad como Valladolid.

En consecuencia, los socialistas, tal y como anuncian a través de un comunicado recogido por Europa Press, presentará una moción en la Comisión de Urbanismo, que se celebrará el próximo martes, con la intención de que se aprueben dos acuerdos: primero, instar al equipo de gobierno a ejecutar durante el presente verano las obras de asfaltado integral y acondicionamiento del aparcamiento del Estadio Municipal José Zorrilla, eliminando los desperfectos existentes y garantizando unas condiciones adecuadas de seguridad y uso. En segundo lugar, pedir al equipo de gobierno incluir, junto con el reasfaltado, la renovación de la señalización horizontal y vertical, la reparación de las zonas con problemas de drenaje y cuantas actuaciones complementarias sean necesarias para dejar el aparcamiento en condiciones adecuadas de servicio.

Además, el parking no solo es utilizado los días de fútbol, sino que se aprovecha los domingos y festivos para el mercadillo; durante las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, tanto para las atracciones del Real de la Feria como para acudir a las Casetas Regiones, y también es necesario para otros eventos que se celebran en ese entorno.

Censuran los socialistas que el aparcamiento del estadio presenta un estado de deterioro evidente: baches, socavones, irregularidades en el firme y una pavimentación completamente degradada dificultan el acceso y el estacionamiento de los vehículos, ocasionan daños, generan molestias y comprometen la seguridad de quienes utilizan diariamente esta infraestructura municipal.

"Lejos de reparar su estado, el equipo de gobierno PP ha optado por la inacción", critica el Grupo Municipal Socialista, que recuerda que si Carnero hubiera firmado el convenio con el Real Valladolid a fecha de hoy toda esa zona estaría transformada, incluyendo la existencia de la ciudad deportiva planteada por el club blanquivioleta.

Como explica Luis Vélez, que defenderá esta moción en la Comisión del martes, la propuesta es viable: "El reasfaltado del aparcamiento no es una actuación extraordinaria ni un proyecto de gran complejidad. Es una intervención de mantenimiento imprescindible, perfectamente asumible desde el punto de vista técnico y económico, que puede ejecutarse durante el verano aprovechando el periodo de menor actividad deportiva".