El PSOE propone a Nuria Rubio y Daniel de la Rosa para ocupar sus dos puestos en la Mesa de las Cortes

Nuria Rubio, Carlos Martínez y Daniel de la Rosa en una reunión del PSOE de Castilla y León. - PSOE CYL

VALLADOLID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista propondrá este martes en la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León a Nuria Rubio y Daniel de la Rosa como miembros de la Mesa de la Cortes, según ha decidido la Ejecutiva Autonómica reunida en la tarde de este lunes tras la renuncia del secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, a la Alcaldía de Soria para tomar posesión de su escaño en el Parlamento como portavoz del Grupo Socialista.

La procuradora por León y vicesecretaria autonómica del partido, Nuria Rubio, y el procurador por Burgos y secretario de Organización, Daniel de la Rosa, serán los dos representantes socialistas en la Mesa, aunque por el momento se desconoce quién de ellos ocupará la Vicepresidencia segunda y quién la Secretaría segunda.

Ambos compartirán asiento en el máximo órgano del legislativo tras las votaciones de este martes con Francisco Vázquez (PP) como presidente, un procurador de Vox aún por determinar como Vicepresidente primero, Rocío Lucas (PP) como secretaria primera y otro miembro del Grupo Vox como secretario tercero.

Así, la Mesa se cerrará con dos miembros de cada uno de los tres partidos mayoritarios fruto del acuerdo que los 'populares' y los de Abascal han cerrado este lunes, ya que, según la representación parlamentaria inicialmente el PP optaría a tres puestos, PSOE a dos y Vox a uno.