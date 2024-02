PSOE rechazará el techo de gasto para 2024 y acusa a la Junta de "opacidad" por no desglosar los ingresos

VALLADOLID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista votará no este miércoles en el debate del límite de gasto no financiero para el año 2024 presentado por la Junta de Castilla y León por un total 12.994 millones de euros por "opacidad" ya que, por primera vez, se desconoce cuánto procede de fondos europeos, de transferencias y de ingresos de la Junta.

Para la portavoz Hacienda en el Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Rubio, la "falta de transparencia" de la Junta de Castilla y León al no desglosar los ingresos que nutren el techo de gasto no financiero se debe a que no quiere reconocer que 9.334 millones de euros de la "cifra récord" de 12.994 millones procede del sistema de financiación autonómico.

"De cada 100 euros, al menos 72 euros que Mañueco 'malgestiona', 'malgobierna' y 'malreparte' llegan del Gobierno de Pedro Sánchez", ha explicado Rosa Rubio que ha acusado a la Junta de pretender ocultar que el sistema fiscal de Castilla y León es "un fracaso de recaudación" además de "injusto". "Sin el Gobierno de España estaríamos en quiebra técnica", ha asegurado.

"No quieren reconocer que con Sánchez a Castilla y León le va bien y cada año tiene más recursos", ha sentenciado Rosa Rubio que ha reprochado, además, que Castilla y León haya sido la última Comunidad Autónoma en presentar su techo de gasto en una muestra de que "cada día es más ineficaz" y de que "dedica su tiempo a llorar y no a gestionar".

Rosa Rubio ha asegurado además que la Junta de Castilla y León llegó a noviembre de 2023 con un superávit de 107 millones de euros, en una muestra, ha compartido con la secretaria de Organización del PSCL, Ana Sánchez, de que "hace caja" mientras "Pedro Sánchez le paga el aparataje de la radioterapia".

"Mañueco es muy perjudicial para nuestra tierra", ha zanjado Rosa Rubio que ha recordado los 16 trimestres seguidos de pérdida de empresas.