El PSOE reclamará en el Pleno de Valladolid una actuación integral de mejora del aparcamiento público de la Plaza Mayor

Imagen del interior del aparcamiento de la plaza mayor de Valladolid. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

VALLADOLID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid reclamará en el próximo Pleno, que se celebra el lunes 29 de diciembre, una actuación integral de mejora del aparcamiento público de la Plaza Mayor ya que aseguran que se encuentra en una situación de "abandono deliberado" por parte del gobierno municipal.

La moción socialista insta al gobierno municipal a presentar en un plazo máximo de seis meses un informe "actualizado y riguroso" sobre el estado del aparcamiento de la Plaza Mayor y, a partir de ese diagnóstico, redactar el proyecto de ejecución de la obra necesaria y a iniciar la actuación integral a lo largo del año 2026.

"El PSOE reclama que se deje de mirar hacia otro lado y se asuma, de una vez por todas, la responsabilidad de conservar y proteger el patrimonio público de Valladolid", han enfatizado.

El PSOE, en un comunicado recogido por Europa Press, sostiene que la infraestructura presenta actualmente unos "problemas" de "gravedad acreditada", pero el actual equipo de Gobierno formado por PP y Vox "ha vuelto a demostrar que el interés general no figura entre sus prioridades políticas ni presupuestarias".

El Grupo Municipal Socialista menciona un "un informe pericial independiente" que aseguran que "alerta con total claridad de la situación crítica del aparcamiento" porque concluye que la lámina de impermeabilización de la cubierta "ha superado su vida útil" y "se encuentra totalmente deteriorada", lo que "provoca filtraciones generalizadas, acumulación persistente de humedad y goteras continuadas incluso días después de episodios de lluvia".

Además, añaden que los técnicos advierten de "un proceso degenerativo de la estructura, con fisuras y reactivación de la corrosión de las armaduras del forjado, comprometiendo la durabilidad y la seguridad del equipamiento".

Las conclusiones, señala el PSOE, señalan que las reparaciones puntuales "no solo tenían un carácter temporal y escasa durabilidad, sino que podían agravar progresivamente los daños estructurales".

Por ello, en el citado informe, "se recomienda una actuación integral sobre la impermeabilización de la cubierta, descartando soluciones parciales, con una inversión estimada en torno a 1,5 millones de euros".

Los socialistas aseguran que "pese a conocer la gravedad de esta situación, el gobierno municipal no ha planificado, ni presupuestado ni priorizado esa intervención imprescindible".

Como recuerda el PSOE, desde el 4 de enero de 2022, cuando precisamente dicho partido gobernaba el Ayuntamiento junto a VTLP, el aparcamiento es de gestión pública directa a través de Auvasa.

El PSOE considera que "las únicas medidas anunciadas hasta la fecha se limitan, por un lado, a una intervención menor centrada en la señalización y la imagen del aparcamiento y, por otro, a una partida presupuestaria de apenas 65.000 euros para actuar de manera puntual sobre algunas filtraciones".

El Grupo Municipal Socialista interpreta que la "inacción" que reprochan al equipo de Gobierno "no es casual", pues en 2021, cuando se planteó la municipalización plena del aparcamiento, "PP y VOX se opusieron frontalmente, defendiendo los intereses privados frente al interés general".

"Aquella posición política explica en buena medida la actitud actual: desentenderse de una infraestructura pública clave que, además de prestar un servicio esencial, genera más de un millón de euros anuales de beneficio para las arcas municipales", han añadido las mismas fuentes.

"La consecuencia de esta política es clara y preocupante. Se aplaza sine die una solución necesaria, se permite el avance del deterioro estructural y se encarece, año tras año, una intervención que será inevitable", han advertido.