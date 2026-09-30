El PSOE registrará en las Cortes una iniciativa para poner en marcha un Estatuto de la Mujer Rural

1121632.1.260.149.20260930145758 El Grupo Municipal Socialista en una reunión con colectivos feministas. - PSOE CYL

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE Castilla y León y portavoz en las Cortes, Carlos Martínez, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista registrará una proposición de ley para que la Comunidad cuente con un Estatuto de la Mujer Rural, que busca "visibilizar" y "proteger" a la mujer de los entornos rurales que se enfrentan a una situación "más precaria" que las de las zonas urbanas.

El Grupo Parlamentario Socialista ha mantenido este miércoles, 30 de septiembre, una reunión de trabajo con colectivos feministas de Castilla y León, en la que, entre otras cuestiones, se ha abordado la elaboración de este proyecto de ley.

Martínez considera necesario este estatuto en una comunidad autónoma de 2.248 municipios y 95.000 kilómetros cuadrados y ha lamentado que no se haya puesto en marcha antes una medida de "estas características".

"Hay quien se le llena la boca de lo rural, hay quien se le llena la boca con la defensa de la mujer y somos una de las pocas comunidades autónomas que no tiene ese estatuto", ha advertido, para incidir en que el Grupo trabaja en la elaboración de este proyecto de ley "sobre lo que ya se ha hecho" en otras comunidades como Cataluña, Aragón, Andalucía o hace Castilla-La Mancha.

De este modo, el PSOE se ha comprometido con el movimiento feminista a registrar la iniciativa en las Cortes el próximo 15 de octubre, con motivo del Día de la Mujer Rural, y ha garantizado que la propuesta acogerá sus aportaciones con el propósito de garantizar los derechos de la mujer en los municipios de la Comunidad desde distintos puntos de vista, como la movilidad, el laboral, los cuidados o contra la violencia de género.

"Los pequeños y medianos municipios, los entornos rurales, están abocados a desaparecer si no somos capaces de generar los derechos a la mujer para que pueda sentarse también en esos emplazamientos", ha aseverado Martínez, que ha apelado al PP a respaldar este proyecto de ley que "emana del consenso" con el movimiento feminista.

Igualmente, ha reclamado apoyo a la proposición de ley ya registrada para adaptar la ley en Castilla y León al Pacto de Estado contra la violencia de género.

Martínez, quien ha detallado que en el encuentro con las organizaciones feministas se ha puesto también el foco en que se quieren "hacer invisibles" las políticas por la igualdad debido al pacto del PP con Vox, ha llamado al PP a demostrar "con hechos" el apoyo a las mujeres a través del apoyo a estas proposiciones de ley.

En este contexto, ha comentado también la rectificación que ha realizado el Ayuntamiento de Valladolid para recuperar el concepto de "violencia de género" tras haberlo sustituido por "violencia doméstica" en el protocolo y el baremo de acceso a la vivienda social de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA).

El líder socialista ha señalado que no se trata de una rectificación voluntaria, si no una "obligada" desde el punto de vista de la legalidad y ha criticado que no haya habido una disculpa por parte del Ayuntamiento, ni del PP en este Consistorio.

En este sentido, ha apuntado también al PP en la Junta y ha censurado que el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, hayan guardado un "silencio absolutamente atronador". "Lo que subyace detrás de ese silencio es el respaldo a esas políticas machistas, también ilegales", ha apostillado.

De este modo, ha pedido a Fernández Mañueco una "petición de disculpas" que pasa por el apoyo a las iniciativas presentadas por el PSOE.

Por su parte, la viceportavoz del Grupo Parlamentario socialista en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez Urban, ha apelado, igualmente, al PP a que "no se oponga a la aprobación" porque es una "cuestión de justicia".

MOVIMIENTO FEMINISTA

Por su parte, la secretaria de Mujeres, Políticas Sociales, Vivienda y Movimientos Sociales de CCOO CyL, Yolanda Martín, ha puesto en valor la reunión porque supone la participación del movimiento feminista y ha abogado por participar en todos los espacios que "luchen por la igualdad y lucha contra la violencia de género", al igual que Nina Infante, del Foro Feminista, quien ha defendido "empoderar a las mujeres del medio rural".

La directora de la cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid (UVa) ha defendido también el encuentro y ha aseverado que las organizaciones está "abiertas" a conversar con "cualquier grupo político para trabajar en común por el bien de la ciudadanía".

Por otra parte, las entidades, que también participan en el Consejo Municipal de las Mujeres del Ayuntamiento de Valladolid, se han referido también a la corrección del protocolo de vivienda de VIVA, la cual han celebrado, a la vez que han ensalzado el haber "estado a la altura de las circunstancias" por la "presión" que han ejercido.