PSOE de Salamanca avisa de que el 70% de las inversiones del presupuesto del Ayuntamiento no se ha ejecutado

SALAMANCA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha advertido de que los datos de ejecución del presupuesto municipal de 2026 ponen de manifiesto que la ejecución de las principales partidas del plan de inversiones "apenas alcanza el 30 por ciento de media, lo que significa que alrededor del 70 por ciento de los recursos previstos continúa todavía sin ejecutar".

De este modo lamentan la "brecha" entre las inversiones que el Gobierno municipal anuncia "y las que finalmente se materializan". "Un presupuesto no se puede medir por lo que se anuncia, sino por lo que se ejecuta. ¿El dinero está llegando a los vecinos y a los barrios para resolver sus problemas o se queda sobre el papel para maquillar las cifras y poder presumir después de superávit?", ha señalado el viceportavoz socialista, Fidel Francés, en un comunicado recogido por Europa Press .

Los datos de algunas de las principales áreas, facilitados por el propio Consistorio, reflejan esta situación según el PSOE.

En instalaciones deportivas, de los aproximadamente 11,5 millones previstos, "apenas se ha ejecutado el 11 por ciento, mientras que en vialidad y obras, con cerca de 9,5 millones presupuestados, la ejecución alcanza solo 37 por ciento".

La situación se repite en otras partidas directamente relacionadas con los servicios y las infraestructuras municipales, han añadido. "En alumbrado público, de unos 7,5 millones previstos, se ha ejecutado el 26 por ciento, mientras que en redes de agua, de los aproximadamente 2,2 millones presupuestados, se ha ejecutado el 25 por ciento", ha cifrado.

Para los socialistas, estas cifras evidencian que el Gobierno municipal tiene "una capacidad muy superior para anunciar inversiones que para hacerlas realidad". "Estamos ante mucho ruido y pocas nueces. Muchas cifras, muchos anuncios y muchas notas de prensa, pero cuando miramos cuánto dinero se ha convertido realmente en mejoras para los vecinos de Salamanca, nos encontramos con que siete de cada diez euros previstos siguen sin ejecutarse", ha apuntado Francés.

Los socialistas consideran, además, que "la baja ejecución" tiene una dimensión económica "que trasciende las cuentas municipales". "El dinero que no se ejecuta tampoco llega a las empresas que deben realizar esas obras y actuaciones, ni genera la actividad económica asociada a ellas para pymes, autónomos y trabajadores de Salamanca", han añadido.

Fidel Francés contrapone dos formas de entender la gestión municipal al asegurar que "hay un modelo basado en los anuncios y en las notas de prensa y otro en la ejecución real.

"Lo importante para los ciudadanos no es cuánto anuncia el Ayuntamiento que va a invertir, sino cuánto de ese dinero termina convirtiéndose en una obra, una instalación, una calle renovada, una red de agua o una mejora para un barrio", ha añadido.

Por último, el Grupo Municipal Socialista ha reclamado al Gobierno municipal una planificación "más rigurosa de las inversiones y una información periódica y transparente sobre su grado real de ejecución".