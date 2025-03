El PSOE de Salamanca celebrará su 14 Congreso provincial el 26 de abril

Su actual secretario general, David Serrada, presentará su candidatura a la reelección como líder de los socialistas salmantinos

SALAMANCA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Provincial del PSOE de Salamanca, máximo órgano entre congresos, ha aprobado por unanimidad la propuesta hecha por su Comisión Ejecutiva y que fija para el próximo 26 de abril la fecha de celebración de su 14 Congreso Provincial donde se renovarán los distintos cargos orgánicos del partido y se marcarán los pasos, las políticas y las estrategias de los socialistas salmantinos con la aprobación de una nueva ponencia marco.

Ha sido durante este Comité provincial convocado en Salamanca donde el actual secretario general, David Serrada, ha aprovechado su intervención para dar cuenta de la gestión y anunciar su decisión de volver a optar como candidato para revalidar su cargo al frente de los socialistas salmantinos.

Serrada ha afirmado ante los miembros del máximo órgano entre congresos reunido en la sede de la Cuesta de San Blas ser "consciente" de que la dirección de este partido "no es un proyecto individual y de una persona" sino de un equipo "en el que caben y deben estar representados todos los militantes" apelando a la unidad y mostrando agradecimiento a la ejecutiva provincial que ha encabezado "trabajadores incansables y leales".

"Me presento porque sigo teniendo muchas ganas de trabajar por este partido, mi partido, el Partido Socialista Obrero Español", ha expresado, en la medida en que hay un "proyecto claro y una hoja de ruta" que se reflejará en la próxima ponencia marco y que no es otra que "echar al PP de las instituciones ya que Salamanca no puede permitirse más años de parálisis y retroceso".

El primer paso, ha señalado, estará en las próximas elecciones autonómicas, a las que hay que acudir "unidos y fuertes". Previamente, en su informe de gestión ante el Plenario del Comité provincial, el líder de los socialistas salmantinos ha resaltado cuestiones tales como que "en esta tierra" se ha comprobado que "el PP de Salamanca y Vox son la misma cosa verde" pero lo mejor de todo, y "a pesar de ello", que hay un gobierno en España "comprometido con Salamanca que se preocupa por los salmantinos".