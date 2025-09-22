El PSOE de Salamanca insta a la Junta a dotar de UVI móvil a la comarca de Vitigudino

SALAMANCA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Salamanca ha registrado una Proposición no de Ley en las Cortes de Castilla y León en la que insta a la Junta a adoptar las decisiones necesarias encaminadas, antes de que finalice este año, para dotar a la comarca de Vitigudino con una Unidad Medicalizada de Emergencias, más conocida como UVI móvil.

"No vamos a cejar hasta conseguirlo", ha declarado la procuradora Rosa Rubia encargada de defender la iniciativa en la Comisión de Sanidad de la Cámara Autonómica. "Hemos traído esta propuesta de resolución en varias ocasiones y siempre ha contado con el rechazo del PP", lamenta la socialista, que pese a ello advierte de que no van a ceder hasta conseguirlo por consierdar esta medida "necesaria, de justicia y primordial, pues los ciudadanos que habitan en la comarca tienen que estar en igualdad de condiciones sanitarias que el resto de otras zonas de la provincia y de la Comunidad", además de ser "una promesa de la Junta que todavía no ha cumplido", ha añadido.

La comarca de Vitigudino, situada al oeste de la provincia de Salamanca, la componen 54 municipios, muchos de ellos situados a 100 kilómetros o más de la ciudad de Salamanca, que es la localidad más próxima dotada de UVI móvil medicalizada, como ha recordado la procuradora socialista.

"Para atender una emergencia sanitaria, llegar allí o trasladar a una persona de manera urgente y con garantías a un hospital hay que recorrer esa distancia y, por carreteras autonómicas o provinciales, a veces en pésimo estado porque esta zona no cuenta con un solo kilómetro de autovía", denuncia Rubio.

Además, ha incidido Rubio en que "es una de las comarcas que más habitantes ha perdido en los últimos años a nivel nacional, a lo que se añade que el nivel de envejecimiento de la población es muy alto, por lo que la atención sanitaria urgente que se demanda es bastante más crítica".

La socialista acusa a la Consejería de Sanidad de la Junta de que "para intentar aplacar las presiones y protestas de los vecinos", dotó a Vitigudino de una Unidad Enfermerizada de Emergencias (UENE), pero entre su personal no va un médico, o lo que es lo mismo, no está configurada con personal médico especializado y por lo tanto inhabilitada para atender pacientes críticos que precisan atención intensiva y una monitorización continua".

La diferencia es notable, a juicio de Rubio, puesto que sostiene que con una Unidad Medicalizada de Emergencias, UVI móvil, esta asistencia sí se podría hacer. Las UMEs o UVIs móviles se especializan en la estabilización y cuidado de pacientes con condiciones graves que necesitan un soporte vital avanzado. "Ya no solo se trata de solucionar una cuestión de desigualdad sanitaria de Vitigudino con respecto a otras zonas de la provincia y de la Comunidad, se trata de salvar vidas", sentencia Rubio.