El PSOE de Salamanca lamenta que la Feria del Libro relegue "a un segundo plano" a las librerías de la ciudad

Las concejalas socialistas María Sánchez (i) y María García (d) en la Feria del Libro - PSOE

SALAMANCA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha mostrado su preocupación por el modelo de Feria Municipal del Libro impulsado por el equipo de Gobierno del Partido Popular, al considerar que el evento "pierde su esencia literaria" y "relega a un segundo plano" tanto a las librerías de la ciudad como a la actividad cultural vinculada al libro.

La concejala socialista María García ha lamentado que la edición de este año, que se celebra del 9 al 17 de mayo, "vuelva a dar la espalda al sector del libro de Salamanca y descontextualice la cadena literaria".

"En el Día del Libro participaron 35 librerías y en la Feria del Libro solo estarán presentes seis, lo que evidencia la escasa implicación del Consistorio con las librerías de la ciudad", ha lamentado.

La edil socialista también ha criticado la decisión municipal de trasladar las presentaciones y conferencias literarias a la Torre de los Anaya, lo que elimina el espacio central que tradicionalmente acogía estos actos en plena feria.

Para el PSOE, sacar las presentaciones y encuentros literarios del recinto principal rompe la conexión entre autores, lectores y librerías, además de desplazar estas actividades fuera del flujo natural de visitantes de la feria.

"Si las presentaciones de libros desaparecen del centro, la feria pierde su alma", ha apostillado.