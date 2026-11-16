El PSOE de Segovia acusa al PP de inaugurar la iluminación de la Albuera sin garantizar la seguridad del público

Una de las torres de iluminación de La Albuera. - PSOE DE SEGOVIA

SEGOVIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE de Segovia ha denunciado que el alumbrado del campo de fútbol de La Albuera se encendió con público el 4 de diciembre de 2024 antes de comprobar la resistencia del hormigón y de realizar la inspección obligatoria.

El viceportavoz municipal socialista, Miguel Merino, ha basado estas afirmaciones en el análisis del expediente municipal, al que el grupo accedió "tras solicitarlo tres veces desde mayo y acudir al secretario general del Ayuntamiento".

Merino ha advertido de que las cuatro torres, de 26 metros de altura, "se encendieron con público antes de completar las comprobaciones técnicas" y ha afirmado que "la seguridad no fue la prioridad". Para Merino, el gobierno del alcalde 'popular', José Mazarías, "antepuso la puesta en funcionamiento a las garantías técnicas y de seguridad" en un acto que supondría "primero la obra, segundo la foto y tercero, ya, los papeles".

La renovación de la iluminación del campo municipal de La Albuera respondía a la necesidad de mejorar las condiciones de luz que permitieran la emisión de partidos por televisión. Para conseguir la mejora se debían sustituir las viejas luminarias por nuevas torres, por lo que el consistorio inició el procedimiento de mejora.

Según la cronología que ha elaborado los socialistas en el Ayuntamiento segoviano, Somacyl-- el órgano de la Junta que desarrolló la obra civil--licitó la actuación el 14 de agosto de 2024 y el alcalde anunció su adjudicación el 17 de septiembre, con la previsión de que estuviera lista la primera semana de diciembre.

La obra comenzó el 23 de octubre, con un plazo de 12 semanas que vencía el 15 de enero de 2025, y la Junta de Gobierno Local aprobó el encargo el 21 de noviembre, con los trabajos ya en marcha. Merino ha reprochado que ya hubiera "una fecha y una foto programadas", y acusa al gobierno municipal del PP de "supeditar las garantías de la obra al calendario político del alcalde".

El viceportavoz socialista ha recordado que los técnicos municipales "exigieron estudiar el terreno y calcular las cimentaciones antes de ejecutarlas". El estudio geotécnico se firmó el 6 de noviembre de 2024, con las excavaciones ya realizadas, y describió "rellenos de consistencia floja y húmeda", que se hacen figurar en el informe con un espesor 'variable e impredecible' que alcanzaba los cuatro metros.

Siempre en la versión descrita por el PSOE de Segovia, las zapatas se hormigonaron al día siguiente "sin que en el expediente facilitado figuren los cálculos exigidos". El PSOE solo ha localizado "ensayos del hormigón de dos de las cuatro torres", y la resistencia a 28 días se conoció "el 5 de diciembre, un día después del encendido".

Amplía su argumento Miguel Merino al describir que, durante el primer trimestre de 2026, Somacyl publicó entre sus contratos menores uno "destinado a reforzar mediante micropilotes las torres 1 y 3, más de trece meses después del estreno".

Se desconoce la fecha exacta de ejecución y, según Merino, el expediente municipal "no recoge los motivos del refuerzo ni las comprobaciones posteriores". La torre 3 es una de las que carecen de ensayos del hormigón localizados, por lo que los socialistas se muestran preocupados por la cimentación de las cuatro torres y han reclamado documentación "que acredite las garantías estructurales" de las cuatro estructuras para conocer "el estado de la cimentación de las instalaciones".

En cuanto a los trámites, la inspección inicial del alumbrado por un organismo de control se realizó el 14 de enero de 2025, "41 días después del encendido". El informe de baja tensión llegó el 11 de agosto de 2025 y la inscripción en Industria, el 4 de agosto de 2026, "unos veinte meses después", afirma Merino, que ha aclarado que "la parte eléctrica ya está legalizada, aunque se puso en servicio antes de completar esos trámites".

Otro aspecto que denuncia el PSOE es que "el expediente recoge un reparo de Intervención del 12 de noviembre de 2024 por la ausencia del acta de replanteo". Ese mismo día se incorporó el documento y se levantó el reparo, aunque, según Merino, "el acta no detallaba las comprobaciones realizadas".

QUIEREN CONOCER EL COSTE REAL

A las dudas administrativas se suman las económicas, según el PSOE, que afirma que la actuación se adjudicó por unos 305.000 euros, el Ayuntamiento anunció un coste de 421.523 euros y aprobó una dotación de 663.890 euros. Los socialistas exigen conocer a qué corresponde cada cifra y cuánto acabará pagando el Ayuntamiento.

En el pleno del 30 de octubre, el Gobierno municipal ha respondido a las preguntas hechas por la oposición socialista que las obras de iluminación 'se recepcionaron tácitamente' y de que el uso de la instalación se justifica 'por interés general'. También ha indicado que el Ayuntamiento es el responsable del mantenimiento y de los posibles daños, que el interventor conoce que el proceso administrativo sigue abierto y que la iluminación funciona adecuadamente.

El equipo de gobierno ha afirmado que el Ayuntamiento y los técnicos cuentan con los certificados finales de obra de las diferentes fases. Sobre la deuda con Somacyl, ha explicado que no se adeuda cantidad alguna porque no existe factura, ya que el proceso sigue abierto, y que la propuesta final de la empresa es de 363.000 euros.

Merino ha cuestionado esas explicaciones porque en la documentación entregada "no figura el certificado de aceptación exigido ni una justificación suficiente de la recepción".

Por otro lado, los portavoces de PSOE, IU y Segovia en Marcha registrarán una solicitud para que la próxima Comisión de Cultura incluya un punto específico sobre el alumbrado de La Albuera. Su objetivo es aclarar qué garantías existen sobre la cimentación de las cuatro torres, por qué fue necesario el refuerzo con micropilotes y cuál es la situación de la obra en coste, pago y recepción. Merino ha exigido que el Gobierno municipal "responda con informes" y ha considerado que "los técnicos municipales deberían comparecer para aclarar la seguridad de las cimentaciones".

El viceportavoz ha recordado que "cientos de aficionados y familias acuden al estadio confiando en que el Ayuntamiento ha comprobado la seguridad de las instalaciones". El PSOE celebra que la Gimnástica Segoviana disponga de la iluminación que necesitaba, pero considera inadmisible que "se antepusiera la puesta en funcionamiento a las garantías técnicas". y lamenta que "esa confianza no tiene respaldo, al menos documental".