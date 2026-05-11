El PSOE, seguro de "cambiar el rumbo" de Valladolid dentro de un año mientras VTLP pide la dimisión a Carnero

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, durante una de sus intervenciones en el pleno para el debate sobre el estado de la ciudad. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha hecho un balance de una gestión municipal del equipo de Gobierno dirigido por Jesús Julio Carnero "sin alcalde, sin gestión y sin rumbo" y ha dado por hecho que dentro de un año el PSOE recuperará la Alcaldía para "cambiar el rumbo", mientras que la concejal de Valladolid Toma la Palabra ha reclamado al regidor que presente su dimisión al fracasar en el soterramiento, que era "lo que centraba" su mandato.

En sus intervenciones de algo menos de media hora en respuesta a la primera exposición planteada por el alcalde en el Pleno extraordinario para el debate sobre el estado de la ciudad, los grupos de la oposición han mostrado una visión ampliamente distinta de la expuesta por el alcalde Carnero.

El portavoz socialista ha repasado múltiples aspectos que ve criticables en la gestión del equipo de PP y Vox "sin duda alguna, el peor que ha conocido Valladolid", al defender que la ciudad no tiene un alcalde porque "no le gusta trabajar para Valladolid" y "se fue al Senado".

En este sentido, la portavoz del Grupo Municipal Popular, Blanca Jiménez, ha tardado apenas unos segundos en su siguiente intervención para plantear al PSOE el caso del nuevo alcalde de Soria --con poco más de una décima parte de la población de Valladolid--, Javier Antón, es también senador.

Después de plantear una prolija serie de incumplimientos de los compromisos de Jesús Julio Carnero y de los proyectos en marcha de los que considera que "todos" fueron iniciados durante la etapa del anterior equipo de Gobierno de PSOE y VTLP, Herrero ha apostillado que "por suerte sólo le queda un año".

Dentro de un año esta situación va a cambiar, porque Herrero interpreta que Valladolid es una ciudad "más trabajadora, más moderna, más abierta y más ambiciosa que este gobierno municipal" y por ello está convencido de que "el año que viene los vecinos y vecinas van a hacer posible que Valladolid vuelva a tener un alcalde al 100 por ciento, una gestión eficiente y un rumbo claro".

El problema para Carnero, según ha explicado Pedro Herrero, es que pensaba que el Ayuntamiento era "como la Diputación, la Junta de Castilla y León o el Senado", "sin dar explicaciones"; pero en el Ayuntamiento "por mucho que usted se empeñe en desviar la atención a la política nacional", "ya no engaña a nadie".

La realidad, para el portavoz socialista, es que "Valladolid está más sucia que nunca", en base al incremento de quejas y reclamaciones, la Zona de Bajas Emisiones es ilegal, pero el Ayuntamiento sigue multando; los atascos se han incrementado "del 14 al 28 por ciento según los datos de TomTom"; la tasa de basuras "se ha aplicado de la peor manera posible", entre otros asuntos.

Y ante las referencias de Carnero a la "herencia" recibida en 2023 por parte del anterior equipo de Gobierno, Pedro Herrero le ha sugerido que piense en la que va a dejar él, por sus posibles "responsabilidades".

SIN RESPUESTA AL PSOE HASTA EL FINAL DE LA SESIÓN

Carnero no ha respondido a los argumentos manifestados por Pedro Herrero en su primer turno de respuesta a los grupos y lo ha dejado para una intervención final tras la que ya no había más turnos de palabra de la oposición y sin detenerse apenas en los argumentos del edil socialista, de quien ha mencionado su "insignificancia".

Por su parte, la portavoz de VTLP ha subrayado que después de tres años del actual gobierno municipal el "verdadero balance del mandato de la derecha" es que Valladolid "tiene más propaganda, más confrontación, menos proyectos, peor gestión y menos futuro".

Para Rocío Anguita, resulta necesario detenerse en la gestión del proyecto ferroviario, pues ha recalcado que era la "obsesión" del alcalde Carnero, que no ha podido concretar y que además ha concluido con que, ha acusado, el regidor se ha "cargado" todos los proyectos pendientes de la integración ferroviaria, al interpretar que ha provocado él la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

"Cuando un alcalde fracasa en aquello que era el eje de su mandato tiene que asumir su responsabilidad, lo único que puede hacer es dimitir, es el único responsable", por lo que le ha pedido que haga "un favor" a Valladolid y dimita, como recuerda que llegó a plantear el propio Carnero en sus primeras semanas en el cargo.

El resultado de estos tres años es, a juicio de Rocío Anguita, que el equipo de Gobierno se muestra "desordenado y sin ambición, al tram tram", con una deficiente gestión de la herencia recibida "con sumas considerables de fondos europeos" y, así, ha incidido, "todo lo que han inaugurado o van a inaugurar en este año que falta son proyectos heredados por el anterior equipo de gobierno".

VOX

La portavoz de Vox y concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha respondido con ímpetu a esa petición de dimisión por parte de Anguita con constantes interpelaciones a la portavoz de VTLP por si además de pedir la dimisión al regidor va a reclamar lo mismo al ministro de Transportes, el exalcalde socialista de Valladolid Óscar Puente, por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba); a la también vallisoletana ministra de Igualdad, Ana Redondo, por el fracaso de las pulseras de control de los maltratadores; y al presidente del Gobierno de España por supuestos casos de corrupción relacionados con su familia.

Ante esas referencias al Gobierno de España, parte del público asistente ha expresado su contrariedad en voz alta al tratarse de un debate sobre el estado de la ciudad, y la edil de Vox ha detenido su intervención para pedir "respeto". El alcalde también ha reclamado al público que no interrumpa las intervenciones de los concejales, algo que no ha tenido que volver a hacer en el resto de la sesión.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Popular, Blanca Jiménez, se ha despedido sarcásticamente de Pedro Herrero, pues se ha mostrado segura de que este habrá sido su último pleno para el debate sobre el estado de la ciudad en el que participará como portavoz del Grupo Municipal Socialista.